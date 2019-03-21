CHP’nin Erdek belediye başkanı bakanlık tarafından görevinden alındı

Balıkesir’in Erdek ilçesi Belediye Başkanı ve ‘millet ittifakı‘ adayı CHP’li Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

Fotoğraf: DHA

‘Cumhurbaşkanına hakaret‘ suçundan hakkında dava açılan Sarı için yerel mahkemenin verdiği 11 ay 20 gün hak mahrumiyeti cezası, Yargıtay tarafından da onandı.

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Sarı, bu nedenle İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınırken, son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek.

Sarı: İş bana gelince uygulama değişti

Sarı ise bu durumun seçilmesine engel teşkil etmediğini savundu ve adaylığının devam ettiğini söyledi.

Sarı, bu cezanın seçim sonrasına ertelenmesi gerektiğini öne sürerek “Çünkü her meslekte işleyen süreç böyleydi, ama iş bana gelince bu uygulama gerçekleşmedi” dedi.