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Yaramazlara biraz batar!

CHP’nin elindeki son rakamlar: Muhalefet 320 vekil çıkarıyor, ikinci tur kesin

 

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, muhalefetin 320 milletvekili çıkararak Meclis çoğunluğunu alacağını, cumhurbaşkanlığı seçiminin de ikinci tura kalacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

KRT’den Çağlar Cilara’ya konuşan Bekaroğlu şu ifadeleri kullandı: “Şu haliyle, birkaç gün içinde gelen rakamlarla ki bu rakamlar sayın (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’a da gidiyor; bu rakamlarla muhalefet Meclis çoğunluğunu alıyor. Meclis çoğunluğu muhalefetin elinde, 320 civarında milletvekili ile alacak. Bugünkü rakamlarla söylüyorum, kesin bir şekilde ikinci tur söz konusu.”

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