CHP’nin elindeki son rakamlar: Muhalefet 320 vekil çıkarıyor, ikinci tur kesin

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, muhalefetin 320 milletvekili çıkararak Meclis çoğunluğunu alacağını, cumhurbaşkanlığı seçiminin de ikinci tura kalacağını söyledi.

KRT’den Çağlar Cilara’ya konuşan Bekaroğlu şu ifadeleri kullandı: “Şu haliyle, birkaç gün içinde gelen rakamlarla ki bu rakamlar sayın (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’a da gidiyor; bu rakamlarla muhalefet Meclis çoğunluğunu alıyor. Meclis çoğunluğu muhalefetin elinde, 320 civarında milletvekili ile alacak. Bugünkü rakamlarla söylüyorum, kesin bir şekilde ikinci tur söz konusu.”

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CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi ve Demokrat Parti seçime ‘millet ittifakı’ altında giriyor. HDP ise seçimlere tek başına katılıyor.