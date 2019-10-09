CHP’nin ekonomi raporu: Kredilerin her 100 lirasının 8.6 lirası icralık oldu

CHP Meclis Grubu’nun hazırladığı ekonomi raporuna göre KOBİ’lerin kullandığı kredi miktarı ağustos sonunda 610 milyar liraya yükseldi. Kredilerin her 100 liralık diliminin 8.6 lirası icra yoluyla tahsil edilmeye çalışılıyor.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre raporda, KOBİ’lerin, vadesinde ödeyemedikleri için bankalar tarafından takibe alınan kredilerinin 52.9 milyar liraya kadar yükseldiği belirtildi. Raporda şu saptamalara yer verildi:

Reklam

Borcunu zamanında ödeyemeyen KOBİ sayısı 356 bine çıktı. Kredi stokunun yüzde 5.7 oranında arttığı bir dönemde batık kredilerdeki artış oranı yüzde 40.6’yı bulurken, batık kredilerin oranı ise yüzde 5.2’ye yükseldi.

Bankacılık sektörünün kârı, bu yıl ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13.7 oranında azalarak 32.8 milyar liraya geriledi. Sektör, geçen yılın aynı döneminde 38 milyar lira kâr elde etti.

Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından kredi faizlerinde yaşanan azalmayla birlikte tüketicilerin bankalar ve tüketici finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları da yeniden hızla artmaya başladı.

Bankalara ve finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları, 1 Ocak-27 Eylül 2019 tarihleri arasında toplam 28.2 milyar lira artarak 540.3 milyar liraya ulaştı.

Bu artışın 6 milyar lirası 20-27 Eylül günleri arasındaki son bir haftalık dönemde yaşanırken, borcun 431.9 milyar lirası tüketici kredilerinden, 114.4 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklandı.

Takibe alınan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu ise 2.5 milyar lira daha artarak 27 Eylül 2019 itibariyle 21.1 milyar lira oldu.

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) istatistiklerine göre, 1 Ocak- 6 Ekim 2019 tarihlerinde açılan icra dosyalarının sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.1 oranında artarak 7 milyon 72 bine ulaştı. İcra dairelerinde 21 milyon 324 bin dosya bulunuyor.