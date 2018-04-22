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Yaramazlara biraz batar!

Cihaner, CHP’nin ‘demokrasi’ hamlesine kızdı: ÖDP, TKP ve DSP için de vekil isteriz

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CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, 15 CHP’li milletvekilinin, genel seçimlere katılmalarını garantiye almak için İYİ Parti’ye geçmesiyle ilgili eleştirel bir mesaj verdi.

Fotoğraf: DHA

CHP yöneticilerinin İYİ Parti’ye grup kurması için 15 milletvekili verileceğinin açıklandığı dakikalarda Cihaner twitter’den “ÖDP, TKP ve DSP için de 20’şer vekil isteriz!” diye yazdı.

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Cihaner attığı ikinci tweet’te de sağ görüşlü İYİ Parti ile yapılan işbirliğini, CHP’nin sol parti olduğunu vurgulayan tüzük maddesini paylaşarak eleştirdi. Cihaner’in paylaştığı maddede “Cumhuriyet Halk Partisi, başta Kurtuluş Savaşımız olmak üzere Aydınlanma ideallerini, emek mücadelelerini, sosyal demokrasinin özgürlük, eşitlik ve dayanışma ilkelerini benimseyen çağdaş demokratik sol bir siyasal partidir” yazıyor.

 

 

‘Demokrasi kazansın’: Seçime katılabilsin diye 15 CHP’li İYİ Parti’ye geçiyor

 


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