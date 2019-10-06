CHP’nin cumhurbaşkanı adayını önerme mercii değişti

CHP, Abant kampında aldığı kararla cumhurbaşkanı adayını önerme yetkisini Meclis grubundan Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) verdi.

Fotoğraf: CHP

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde CHP Parti Meclisi, aday belirleme yetkisini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na vermişti.

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Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, Abant’taki 2’nci Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nda alınan kararla, MYK’nın önereceği aday Meclis grubunda oylanacak. Adaylık için salt çoğunluk yeterli olacak.

Grup başkan vekilliğinde değişiklik

Abant’ta değişikliğe gidilen bir diğer uygulamaya göre, CHP’de iki yılda bir seçimle göreve gelen grup başkan vekilleri, genel başkanın tercihine göre seçimsiz de görevine devam edebilecek. Parti genel başkanının çalışmak istediği grup başkan vekili seçimsiz görevine devam edecek.