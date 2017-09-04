CHP’nin cumhurbaşkanı adayı: Kılıçdaroğlu’nun ısrarı yok, aktif biri olacak

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Seçtiğimiz cumhurbaşkanı yürütme yetkisini kullanacak, aktif bir cumhurbaşkanı olmalı. Sadece denge unsuru olacak bir cumhurbaşkanı adayı ile çıkmamız söz konusu olamaz” dedi.

‘Tek adam sistemini değiştirmeye geliyoruz’

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’a konuşan Tezcan, 2019 yılında yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçiminde gösterecekleri adayı anlattı: “Biz esas olarak demokratik parlamenter sisteme dönüşü savunuyoruz. Tek adam sistemini değiştirmek için geliyoruz. Halka da böyle gideceğiz. Kuvvetler ayrımına, denge denetleme sistemine geçeceğiz diyeceğiz. Bu yeter mi? Yetmez. Sonuçta ortaya bir hükümet çıkacak. Vatandaş işsizliğe, asgari ücrete çözüm istiyor. Halka projeyle gitmemiz lazım.”

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Ekonomik, toplumsal, siyasal sorunlara yönelik bir bildirgeyle çıkıp yönetime talip olacaklarını kaydeden CHP sözcüsü, “Adayımızın da bu dirayette olması lazım. Millet bize sandıkta anayasayı değiştirecek bir güç verirse işimiz kolaylaşır. Yeni bir anayasayla, farklı özgür bir ülke yaratırız. Seçtiğimiz cumhurbaşkanı yürütme yetkisini kullanacak, aktif bir cumhurbaşkanı olmalı” dedi.

‘Kılıçdaroğlu da seçeneklerden biri’

Tezcan, cumhurbaşkanlığını kazanmaları ancak anayasayı değiştirecek kadar oy alamamaları halinde ne olacağını şöyle anlattı: “Parlamenter sisteme geçecek çoğunluğumuz yok diye sistem nasıl yürürse yürüsün deme şansımız yok. Cumhurbaşkanı, hükumetini kuracak ve hedefinde Türkiye’yi demokratik parlamenter sisteme hazırlayacak. Sahip olduğu yetkileri tek adam biçiminde kullanmayacak. Fiili olarak kuvvetler ayrılığını hayata geçirecek. Sadece denge unsuru olacak bir cumhurbaşkanı adayı ile çıkmamız söz konusu olamaz.”

Bu tarif üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adının ön plana çıktığının belirtilmesi üzerine Tezcan, “Biz erken isim telafuz etmeyeceğiz. Onun adaylığı da seçeneklerden biri ama seçeneklerimiz çok geniş, onu söyleyeyim. Demokrasi, adalet ve huzur ekseni çok daha büyük bir şansa sahip. Aday blokajı yok burada” dedi.

AKP’nin adayının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu kaydeden Tezcan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bize deniyor ki ‘Adam 1-0 önde başlıyor. Siz daha adayı beliryeceksiniz, geriden geliyorsunuz’. Ama bence bu onların dezavantajı ve bizim avantajımız. Ak Parti’de başka bir adayı telaffuz etme şansımız yok. Sistem tıkanmış. Oysa burada öyle geniş ve zengin bir alan var ki. CHP’nin genel başkanının ‘Aday olacağım’ ısrarı ve kompleksi yok. Biz sonuç alalım diyoruz. Getireceğimiz başkan yeniden demokrasiyi inşa edecek bir aday olacak.”