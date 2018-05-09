CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etti

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etti.
Ziyaret, İnce’nin İstasyon Meydanı’nda düzenleyeceği miting öncesi, Demirtaş’ın tutulduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bugün öğle saatlerinde gerçekleşti.
Jandarma teyakkuzda
Öte yandan İnce’nin ziyareti öncesi cezaevine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturuldu.
Jandarma ekipleri karayolunu trafiğe kapatarak geçişlere izin vermedi. Sadece görüş listesinde adı bulunan avukatlara izin verildi.