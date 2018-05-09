CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk halinin sona erdirilmesi çağrısı yaparak, “İnşallah biz gitmeden o çıkar bize de geçmiş olsun deme imkanı doğar” dedi.