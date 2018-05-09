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Yaramazlara biraz batar!

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etti

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etti.

Ziyaret, İnce’nin İstasyon Meydanı’nda düzenleyeceği miting öncesi, Demirtaş’ın tutulduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bugün öğle saatlerinde gerçekleşti.

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Jandarma teyakkuzda

Fotoğraf: DHA

Öte yandan İnce’nin ziyareti öncesi cezaevine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturuldu.

Jandarma ekipleri karayolunu trafiğe kapatarak geçişlere izin vermedi. Sadece görüş listesinde adı bulunan avukatlara izin verildi.

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İnce’nin miting haritası: Demirtaş’ı ziyaretin ardından Hakkari’ye gidecek

İnce bütün muhalefet adaylarını ziyaret edecek: Demirtaş dahil

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