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Yaramazlara biraz batar!

CHP’nin Bodrum adayının adaylığı düşürüldü

CHP’nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan’ın adaylığı düşürüldü.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre Saruhan’ın daha önce hüküm giymesi nedeniyle ilçe seçim kurulunda adaylığına itiraz edildi. Ancak kurul Saruhan’ın aday olmasında sakınca görmedi.

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İlçe seçim kurulunun kararına ise bu sefer Muğla İl Seçim Kurulu’nda itiraz edildi. İl seçim kurulu itirazı kabul ederek Saruhan’ın adaylığını düşürdü.

Karar sonrası, partinin üst düzey yöneticilerinin acil olarak toplantı yaptığı öğrenildi.

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CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz etmesi bekleniyor.

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