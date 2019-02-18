CHP’nin Beyoğlu adayı Taş’ın vaadi: LGBTİ meclisi kurulacak

CHP’nin Beyoğlu belediye başkan adayı Alper Taş, seçildiğinde LGBTİ meclisi kuracaklarını ve birlikte çalışacaklarını söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Artı TV’de Veysel Ok’un sunduğu ‘İnsan Hakları Ajandası‘ programında konuşan Taş, LGBTİ bireylerin yaşadıkları ayrımcılığa dikkat çekerek şunları söyledi: “Gökkuşağı gibi bir Beyoğlu… Ve LGBTİ’ler de bu gökkuşağının önemli bir parçası. Zaten simgeleri de gökkuşağı. Sonuç itibariyle onların sorunlarını bizzat kendi meclisleri ile çözmek… Bir meclis olacak ve biz o meclisle çalışacağız. Her düzeyde yaşadıkları ayrımcılığı ortadan kaldırma konusunda yerel yönetimin yetkileri ve o yetkilerin sınırlarını da aşarak dayanışma içerisinde olacağız.”

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CHP Beyoğlu adayı Alper Taş: LGBTİ meclisleri kuracağız



“Biz bu ayrımcılığı ortadan kaldıracağız. Gökkuşağı gibi bir Beyoğlu, LGBTİ’ler de bu gökkuşağının önemli bir parçası. Zaten simgeleri de gökkuşağı. Sonuç itibariyle onların sorunlarını bizzat kendi meclisleri ile çözmek." pic.twitter.com/bJ6xuTKihv — 🌈 Gökkuşağının Kızılı ⭐ (@GokkusagiKizili) February 18, 2019



