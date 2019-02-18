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Yaramazlara biraz batar!

CHP’nin Beyoğlu adayı Taş’ın vaadi: LGBTİ meclisi kurulacak

CHP’nin Beyoğlu belediye başkan adayı Alper Taş, seçildiğinde LGBTİ meclisi kuracaklarını ve birlikte çalışacaklarını söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Artı TV’de Veysel Ok’un sunduğu ‘İnsan Hakları Ajandası‘ programında konuşan Taş, LGBTİ bireylerin yaşadıkları ayrımcılığa dikkat çekerek şunları söyledi: “Gökkuşağı gibi bir Beyoğlu… Ve LGBTİ’ler de bu gökkuşağının önemli bir parçası. Zaten simgeleri de gökkuşağı. Sonuç itibariyle onların sorunlarını bizzat kendi meclisleri ile çözmek… Bir meclis olacak ve biz o meclisle çalışacağız. Her düzeyde yaşadıkları ayrımcılığı ortadan kaldırma konusunda yerel yönetimin yetkileri ve o yetkilerin sınırlarını da aşarak dayanışma içerisinde olacağız.”

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