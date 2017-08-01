CHP’nin beş günlük ‘Adalet Kurultayı’: Öncelik Gelibolu, ikinci sırada Kazdağları

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Herkese açık beş günlük bir ‘Adalet Kurultayı’ düzenleyeceklerini açıklayan CHP’nin önceliğinin kurultayı Gelibolu yarımadasında toplamak olduğu, olumsuz yanıt alınması halinde ibrenin Kazdağları’na döneceği öğrenildi.

‘Adalet Kurultayı’nın 26-30 Ağustos tarihlerinde Çanakkale’de yapılacağını dün duyuran parti sözcüsü Bülent Tezcan, kurultayın özellikle Çanakkale’de yapılacağını belirterek “Çanakkale, ilk defa hiçbir etnik ayrım gözetmeden ulusal Kurtuluş Savaşı’ndan önce bu milletin Türk, Kürt, Laz, Çerkez ayrımı gözetmeden bir arada işgale karşı koyun koyuna savaştığı yer” demişti.

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Tezcan, Büyük Taarruz’un başladığı 26 Ağustos tarihinin de yine benzer bir sebeple kurultayın başlatılacağı tarih olarak belirlendiğini kaydetmişti.

Hürriyet’ten Rıfat Başaran’ın kulis haberine göre, kurultay için Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na başvurulacak. Olumlu yanıt gelmemesi durumunda Kazdağları’nda uygun bir alan bakılacak. Kurultayın 50 dönümlük bir alanda yapılması planlanıyor.

Kurultay boyunca alandan ayrılmayacak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun çalışması için ‘çadır ofis’ oluşturulacak.

Kurultaya katılanların katılanların kalacağı kamp alanında, ‘Türkiye’de yaşanan adaletsizliklere ilişkin hafızanın canlanması amacıyla’ etkinlikler yapılacak.

Kurultaya, referandumun ‘Hayır’ blokunda yer alanlar ve ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek veren bütün parti ve grupların katılması sağlanacak.

Ortak çözüm önerisi

CHP, kurultayda ‘çözüm reçetesi’ni ortaya çıkarmayı amaçlarken, atölye çalışmalarında “Türkiye adalet sorununu nasıl çözer?” sorusuna yanıt aranacak.

Çözüm önerilerinin değerlendirilmesiyle ortaya çıkacak formül, farklı siyasal parti ve grupların ortak çözüm önerisi olacak.