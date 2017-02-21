CHP’nin ‘Beraber Yürüdü Onlar Bu Yollarda’ broşürüne soruşturma

CHP Lüleburgaz İçe Başkanı Özgür Kaya, partinin haftalık toplantısında dağıtılan ‘Beraber Yürüdüler Onlar Bu Yollarda’ başlıklı broşürler nedeniyle soruşturma başlatıldığını söyledi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre broşürlerdeki fotoğrafları kendilerinin çekmediklerini sadece hatırlattıklarını söyleyen Kaya şöyle konuştu: “Biz bu broşürlerde ne söylemişiz, hiçbir şey söylememişiz, hiçbir yorum yapmamışız, hiçbir suçlamada bulunmamışız. Bank Asya’nın açılışının resmini koymuşuz, Fethullah Gülen, Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül bir aradaymış. Bu resmi biz mi yaptık? Sonra Bülent Arınç’ın resmini koymuşuz, Bülent Arınç diyor ki ‘Sayın Gülen bize yol gösteriyor, önümüzü aydınlatıyor.’ Gülen’in önünü açan aydınlatan biz miydik? Hemen peşinden Habur’da teröristleri davul-zurnayla karşılayanların resmi var. O resimde teröristleri davul-zurnayla karşılayan biz miydik? Arkasında, Diyarbakır’da ‘Yaşasın Kürdistan’ diyenlerle yan yana açılış yapan bir başbakan var. Bu resmi ortaya çıkaran biz miydik? Hemen yanında, ‘Bana Serok Ahmet diyorlar, Kürtçe yasağını biz kaldırdık’ diyen bir başbakan var. Bu Cumhuriyet Halk Partisi’nin başbakanı mıydı? Peki o zaman, eğer bunları hatırlattığımız için bize ceza kesilecekse, o zaman biz de bu resimleri verenlerden davacıyız. “

CHP’nin üstüne gelindiğini belirten ilçe başkanı, partinin geri adım atmayacağını söyledi: “Eğer mahkemeler susarsa, eğer savcılar korkarsa bilsinler ki CHP korkmayacak. Mutlaka ama mutlaka bu haramileri yargılayacak. Hepimiz buradayız, ben soracağım cevabını duymak istiyorum. Ama bu cevabı Lüleburgaz Savcılığı da duymalı, Ankara Savcılığı da duymalı, Beştepe’de oturan da duymalı. Biz bu baskılardan korkar mıyız? Geri çekilir miyiz? Susar mıyız? CHP geri adım atar mı?”