CHP’nin basın raporu: 2020’de gazetecilere gün başına bir dava

CHP’nin hazırladığı Basın Özgürlüğü Raporu’na göre 2020’de 100’e yakın gazeteci sansür nedeniyle istifa ederken, hükümete yakın olmayan TV kanallarına da peş peşe cezalar verildi.

Fotoğraf: pixabay

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, hazırladığı rapor için “2020 yılı, basının da entübe olduğu yıl oldu” ifadesini kullandı.

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Rapora göre, bir yılda gazetecilere 361 dava açıldı, 86 gazeteci gözaltına alındı. Tutuklu gazeteci sayısı 1 Ocak itibariyle 70.

Raporda, son iki yılda gazeteci, yayımcı, kameraman ve matbaacı gibi işkollarında çalışan 6 binden fazla kişi işsiz kaldığı kaydedildi. 97 gazeteci, baskı ve sansür nedeniyle istifa etti.

Geçen yıl, 2 bine yakın haber ve 100’den fazla internet sitesine erişim engeli getirildi.

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100 kişiden 7’si sendikalı

Rapora göre, basın ve yayın sektöründe çalışan 86 bin 505 kişiden 6 bin 383’ü sendika üyesi. Bu da çalışanların yüzde 7’sine denk geliyor.

Raporda, gazetecilerin istihdam olanaklarının azlığına dikkat çekilerek, düşük ücret aldıkları belirtildi. Yerel basında çalışanların maaşlarının asgari ücretin dahi altında kaldığı dile getirildi.

Kanallara ceza

RTÜK, geçen yıl TV kanallarına 67 kez para cezası, bir kapatma, 49 yayın durdurma ve altı uyarı cezası verdi.

TELE1’e üç defa 25 bin 881 lira, KRT TV’ye 25 bin 881 lira, Ulusal Kanal’a 25 bin 881 lira para cezaları verildi. Son üç yıldaki ‘yayın durdurma ve yaptırım kararları’nın yüzde 73’ü Halk TV, Tele1, FOX ve KRT TV’ye verildi.

Basın İlan Kurumu (BİK) ise 2020’de Cumhuriyet gazetesine 45 gün, Birgün gazetesine toplamda 30 gün, Sözcü ve Korkusuz gazetelerine 10’ar gün ilan kesme cezası verildi.

Ayrıca Sözcü’ye 166 bin lira, Korkusuz’a da 373 bin lira ceza kesildi.