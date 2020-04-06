CHP’nin anketi: Sokağa çıkma yasağı destekleniyor; ekonomi ‘corona’nın önünde

CHP’nin yaptırdığı ankete katılanların yüzde 54’ü sokağa çıkma yasağını desteklerken, yüzde 30’u desteklediğini ancak bazı çekinceleri olduğunu, yüzde 16’sı ise sokağa çıkma yasağına tamamen karşı olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na her ay sunulan ‘Türkiye’nin Gündemi Araştırması’ başlıklı araştırmanın mart ayı sonuçlarına göre, “Türkiye’nin çözülmesi gereken acil sorunları nelerdir” sorusuna verilen yanıtlarda ‘corona virüsü salgını’ yüzde 46’yla birinci sırada yer aldı.

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Toplam paydada ekonomi yine birinci

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından 81 ilde 2 bin 605 kişinin katılımıyla yapılan çalışmada ‘ekonomik kriz sorunu’ yüzde 31’le ikinci sırada, ‘işsizlik sorunu’ yüzde 15 oranıyla üçüncü sırada yer aldı. Anket sonucunda‘hayat pahalılığı sorunu” da yüzde 6 oranıyla altıncı sırada yer almasıyla, ekonomiyle ilgili sorunların oluşturduğu oran toplamda yüzde 52’ye çıkarak, corona virüsü salgınını bile geride bırakmış oldu.

Katılımcıların yüzde 79’u, salgınla ilgili gelişmeleri düzenli olarak takip ettiğini ve virüsün belirtilerini bildiğini ifade etti. Anket sonucuna göre, katılımcıların yüzde 58’i virüsün belirtilerinin tamamını, yüzde 38’i belirtilerin bir kısmını biliyor. Yüzde 4’ü ise hiçbir belirtiyi bilmiyor.

Katılımcıların sadece yüzde 5’i dışarı çıkıyor

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 76, bazen dışarı çıktığını söyleyenlerin oranı 19, her zaman dışarı çıktığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 5 oldu.

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Zorunlu olarak dışarı çıktığıında insanlarla arasına mesafe koyduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 78, bu kurala bazen uyduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 20 oldu. Buna göre sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kurallarına uyanların oranı yüzde 90 seviyesini aştı.

Önlemler doğru bulunuyor

Katılımcıların yüzde 93’ü spor müsabakalarının ertelenmesini, yüzde 88’i ibadethanelerin kullanımına sınırlama getirilmesini doğru buluyor. Kafe, lokanta, bar, pastahane, eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılmasını doğru bulanların oranı ise yüzde 94.

Katılımcıların yüzde 67 salgın nedeniyle fazladan dezenfektan aldığını ifade ederken, yüzde 31’i fazladan gıda ürünleri, yüzde 48’i ise her zamankinden fazla temizlik ürünü aldığını bildirdi.