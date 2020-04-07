CHP’nin anketi: AKP ve MHP tabanına göre ‘corona’ paketi yetersiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulan çalışmaya göre katılımcılar Covid-19 salgınıyla mücadele konusunda Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarını olumlu bulurken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomiye destek paketi hakkında olumsuz görüş bildiriyor. AKP ve MHP tabanının da büyük bölümü paketin yetersiz olduğu görüşünü savunuyor.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre çalışma kapsamında corona virüsü salgını karşısında çıkarılan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketinin yeterli olup olmadığı sorusu yöneltildi.

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Buna göre, paketin hiçbir kesimin sorununu çözemeyecek yetersiz bir paket olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 59.5 olurken, katılımcıların yüzde 28.1’i paketin belli kesimlerin düşünülerek hazırlandığını ifade etti. Paketin herkesi kapsayan ve yeterli bir destek olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 10.2.

‘Cumhur’ tabanı olumsuz görüşte

Paketle ilgili olumsuz görüş bildirenlerin son genel seçimlerde oy verdiği siyasi partilere göre dağılımı incelendiğinde ‘cumhur ittifakı’nın bileşenlerinden AKP’nin seçmenlerinin yüzde 30.5’i, MHP seçmenlerinin yüzde 39.2’si paketin yetersiz olduğunu düşünüyor.

Paketin belli kesimler düşünülerek hazırlandığı görüşünü dile getirenler arasında AKP seçmeninin yüzde 41.4’ü, MHP seçmeninin ise yüzde ise 41.7’si bulunuyor. Buna göre pakete AKP tabanının yüzde 71.5’i, MHP tabanının da yüzde 80.9’unun olumsuz görüş bildirdiği söylenebilir.

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Ülkeler büyük paketler açıkladı

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, salgınının yarattığı ekonomik bunalımın atlatılmasının yıllar alabileceğini belirtirken, pek çok ülke iş verenleri ve çalışanları korumak için kapsamlı paketler hazırladı.

ABD 2 trilyon dolar, Japonya da 1 trilyon dolarla tarihlerinin en büyük destek paketini açıklarken, Britanya’da hükümet ilk defa vatandaşların maaşlarına yardım etmeye yönelik adımlar attı.

Öte yandan, Türkiye’nin açıkladığı yaklaşık 15 milyar dolar büyüklüğündeki paket ise ‘corona’nın yaratacağı gelir kaybından en çok etkilenecek kesim olan çalışanlardan çok şirketlere yönelik olmasıyla eleştirilmiş, ekonomi için de yetersiz bulunmuştu.