CHP’nin AKP’den aldığı belediyeye ilk günden haciz dosyası

CHP’nin AKP’den aldığı Samsun’un Atakum belediyesine önceki dömenden kalma borcundan dolayı ilk günden icra takibi dosyası geldi.

Fotoğraf: DHA

İHA’nın haberine göre 31 Mart yerel seçimlerinde başkan seçilen avukat Cemil Deveci’nin önüne, makamı devraldıktan yalnızca birkaç saat sonra bir haciz dosyası geldi.

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‘İlk günden beklemiyorduk’

Deveci, belediyeye icra takibi başlatmış bir şahsın, kamulaştırmadan el atmadan kaynaklı icra takibi dosyası açtırdığını ifade etti.

Hukuksal süreçle alakalı gerekli işlemlerin yapılacağını belirten yeni başkan şunları söyledi: “Hizmete başladığımız ilk dakikalarda böyle bir icra takibi ile karşılaşmak üzücü bir durum. Bir enkaz devralacağımızı biliyorduk ancak ilk günden de böyle durumla karşılaşacağımızı tahmin etmemiştik. Gerekli tüm işlemlerin başlatılması için arkadaşlarımız çalışmalara başladılar.”



