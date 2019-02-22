CHP’nin adaylıktan çektiği Nezir: En acısı hiçbir neden gösterilmemesi

CHP’nin aday listelerinin YSK’ya verildiği son gün İzmir Buca adaylığından çektiği Suat Nezir, hiçbir neden gösterilmemesini eleştirip yapılanı ‘siyasi kapkaç’ diye niteledi.

Fotoğraf: DHA

Nezir geri çekildiğini ve yerine eski belediye meclisi grup başkan vekili Erhan Kılıç’ın aday gösterileceğini öğrendiğinde “Bu partiyi üç beş tane çakala teslim etmeyeceğiz, izin vermeyeceğiz” sözleriyle gündem yaratmıştı.

Reklam

Nezir, Ege Telgraf Web TV’ye verdiği söyleşide CHP’nin kendisine hiçbir açıklama yapmadığını vurguladı: “En acı olan da bu… Bir belediye başkan adayı belirliyorsunuz. Tamam, bu olay yaşandı ama insanın bir gerekçesi olması lazım. Muhatabı çağırarak yetkili kişi kimse, ‘Şu kriterler vardı, şöyle olması gerekiyordu, bundan dolayı geri çektik’ diye açıklama yapması gerekir. Aday da bu açıklamalar eğer doğruysa geri çekilir ya da çektirilir. Ancak, hiçbir açıklama yapmadan böyle bir hamlenin yapılması en başta beni ciddi anlamda üzdü. Benim neyim var? Eksikliğim ne? Fazlalığım ne? Bana anlatılması gerekiyor. Bu ‘siyasi bir kapkaçtır’. Siyasi kapkaç benim kabul edeceğim bir şey değil.”

Nezir, CHP İzmir adayı Tunç Soyer ile görüştüğünü, kendisinin gerekli girişimlerde bulunacağını belirtti: “Bundan sonrası için herhangi bir B planım yok. Başka bir siyasi partiye geçmek aklımın ucundan dahi geçmedi. Bundan sonra yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Mücadelemiz devam ediyor. Benim bir huyum vardır; bir şeyi tuttuğumda ya ben tuttuğumu koparırım ya da benim kolumu koparırlar. İşte bu sefer de ya ben tuttuğumu koparacağım ya da onlar benim kolumu koparacak.”