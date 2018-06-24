İnce: Moral bozucu haberlere inanmayın

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Anadolu Ajansı’nın sonuçlar konusunda yanıltıcı yayın yapabileceğini belirterek, “Moral bozucu haberlere inanmayın” dedi.

Sandıkların kapanmasının ardından konuşan İnce, seçimi Anadolu Ajansı’nın değil milletin belirleyeceğini söyledi.

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‘Ne yaparlarsa yapsınlar’ kazanacaklarını ifade eden İnce, sandıkların terk edilmemesini istedi.

CHP adayı şunları kaydetti: “Anadolu Ajansı’nın gidip Erdoğan’ın en yüksek oy aldığı yerlerden başlayıp numara çekeceğini, toplumu yanıltacağını, referandumda nasıl yüzde 68’lerde başlayıp yüzde 50’lere düştüğünü biliyoruz. Aynı numarayı yeniden yapacaklar. Buna inanmamalarını, sonucun iyi olacağından hiçbir kuşku duymuyorum. Islak imzalı tutanakları almadan sandık başlarından ayrılmayınız.”

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‘Cübbeleri hazır tutun’

İnce, YSK’ya yakın bir mesafede bulunduğunu, halkın hakkını koruduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “YSK üyelerine tavsiyede bulunuyoruz sadece. Görevinizi doğru yapın, doğru düzgün yapın. Yasalara, kanunlara uyarak yapın. Kimsenin kuklası olmayın, kimseden tedirgin olmayın. Adil bir yarış istiyoruz, doğru düzgün bir yarış istiyoruz. Ve çıkacak sonuçta sakın taşkınlık yapılmamasını istiyorum. Aklı selim bir şekilde, anlayışlı bir biçimde herkesle sıcak bir sohbet içerisinde sonucu kabullenmelerini, bu konuda herhangi bir taşkınlığa sebebiyet vermemelerini istiyorum. Hiç korkmayın, korkularınızı üzerinizde atın. En yakın bir mesafede, YSK’ya en yakın mesafede sonuçları izliyor olacağım. ‘Avukat arkadaşlarım cübbelerini hazır tutsunlar’ demiştim. Benden haber beklesinler. Onlar da sandık başlarında olsun. Sakın tekrar ediyorum, sakın moral bozucu haberlere inanmasınlar. Kasıtlı olarak yapacaklar bunu. Islak imzalı tutanağı almadan sandık başlarından ayrılmamalarını, sonra da seçim kurullarının önüne gitmelerini rica ediyorum bütün yurttaşlarımızdan. Umarım yeniden YSK’nın önüne gelmek zorunda kalmam.”