CHP’nin adayı 15 gün içinde ‘netleşecek’: Kılıçdaroğlu olabilir

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili bir soruya, “Resmi ortamda henüz aday değerlendirmemiz yapılmadı, önümüzdeki günlerde bu yapılacaktır” diyerek cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için sandık başına gidileceğini açıklamıştı.

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Habertürk yayınına katılan Altay, CHP’nin adayının olacağına yönelik soruyu “Resmi ortamda henüz aday değerlendirmemiz yapılmadı, önümüzdeki günlerde bu yapılacaktır” diyerek yanıtladı.

CHP’nin adayının 15 gün içinde netleşeceğini söyleyen Altay, “Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilir. Bu tamamen kendisinin takdiri” dedi.