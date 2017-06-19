CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’nde kalp krizi geçiren yurttaş hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nde kalp krizi geçiren 69 yaşındaki yurttaş Hasan Tatlı hayatını kaybetti.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a 15 Haziran’da yürüyüş başlatmıştı.

Yürüyüşün dördüncü gününde Kahramankazan yakınlarında verilen molada fenalaşan Tatlı, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Yolda ve hastanede birkaç kez kalbi duran Tatlı, acil serviste kalp masajı yapıldıktan sonra yoğun bakım ünitesine alınmış, bir süre sonra da ambulansla Ankara Numune Hastanesi’ne sevk edilmişti.

SGK emeklisi olan Hasan Tatlı’nın bu sabah hayatını kaybettiği açıklandı.

Kılıçdaroğlu, Tatlı’nın geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetmesi nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, “Yürüyüşümüzün başlangıcında olan fakat daha sonra kalp krizi geçiren bir arkadaşımız hayatını kaybetti. Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Çok üzgünüz. Adalet yolundaki ilk kaybımız. İnşallah bundan sonra buna benzer bir olayla karşılaşmayız. Yarın bir grup başkanvekilimiz ile bir grup milletvekili arkadaşımız cenaze törenine katılacak. Tekrar hepimizin başı sağ olsun diyorum” diye konuştu.