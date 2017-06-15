CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ görseli Meclis’te tartışma yarattı: Kime mesaj veriyorsunuz?

CHP’nin başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ için seçilen kampanya görseli Meclis’te tartışma yarattı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a bu sabah yürüyüş başlatmıştı.

CHP, dün akşam da ‘#AdaletYürüyüşü’ etiketiyle yürüyüşe dair kampanya görselini sosyal medyada paylaşmaya başlamıştı.

Söz konusu görsel bugün Meclis’te tartışma konusu oldu.

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, elinde ‘Adalet’ yazılı bir dövizle Meclis’te gündem dışı söz alarak kürsüye çıktı.

Erkek, hükümete hitaben “Kumpas davalarında ‘FETÖ’yle işbirliği yapıyordunuz şimdi aynı şeyleri siz yapıyorsunuz. ‘FETÖ’nün imamlarından talimat alan yargıçla sarayda talimat alan yargıç arasında hiçbir fark yoktur bizim için” dedi.

‘Kime mesaj veriyorsunuz?’

AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş da ‘sataşma’ nedeniyle söz alarak CHP’nin paylaştığı görselleri göstererek şunları söyledi: “Bu pankartla kime nereye mesaj veriliyor? (CHP milletvekili) Engin Alltay, ‘Recep Tayyip Erdoğan’a savaş suçlusu olarak uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır’ dedi. Ne Engin Altay ne CHP’nin gücü buna yetmez. Recep Tayyip Erdoğan milletin oylarıyla buraya gelmiştir. Bu pankartla kime nereye mesaj veriliyor? Bunun arkasında halk yok, kime mesaj veriyorsunuz. Genel başkanın arkasında askerler ne arıyor, bundan başka fotoğraf bulamadınız mı? Milletle yürüyün.”

CHP’nin cevabı

Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, fotoğrafın 10 Kasım’da çekildiğini söyledi.

Özel, fotoğrafı şu sözlerle anlattı: “Resim CHP’ye destek veren bir hesaba konulmuş. Tek başına genel başkanı odağa almış, arkası Anıtkabir’in görüntüsü. CHP’nin Atatürk’ün arkasında bir 10 Kasım günü çekilmiş resminden rahatsız oluyorsanız bugünkü resme bakın. İşine geldiğini gösteriyorsun. Bugün git bak CHP çocuklarla, gençlerle, şehit aileleriyle, gazilerle yürütüyor. Senin tek adamına karşı. Yüzbinler yürüyor. Dizleriniz titriyor. Titreyeceksiniz. Yediğiniz her kuruş lokmadaki haramı da ettiğiniz zulmünden adalet önünde sizden hesabını soracağız.”