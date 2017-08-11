CHP’nin ‘Adalet Kurultayı’ programı: Sekiz başlıkta tartışmalar olacak, anıt dikilecek

CHP’nin 25 günlük ‘Adalet Yürüyüşü’nün devamı ‘Adalet Kurultayı’nın programı belli olmaya başladı.

Cumhuriyet’ten Ayşe Sayın’ın haberine göre Gelibolu’daki Kocadere Kamp Alanı’nda 26-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil tüm katılımcılar alana kurulacak çadır ve konteynırlarda konaklayacak.

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Beş günlük kurultayda alanın ‘yaşayan adalet şehri’ olması hedefleniyor.

Adalet sekiz başlıkta

Sabah ve akşam oturumlarında konuşulmak üzere sekiz konu belirlendi.

Bunlar mahkemede adalet, devlette adalet, seçimde adalet, geçimde adalet, inançta adalet, eğitimde adalet, yaşamda adalet, medyada adalet başlıkları olacak.

Her oturumda, alanına göre mağdurlar, tanıklar yaşadıklarını anlatacak. Ardından uzmanlar sorunların kaynağını ve çözüm önerilerini masaya yatıracak.

Yürüyüşçülere davetiye

Kurultayda parti kimliği öne çıkarılmayacak. Bundan önce ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılan örgütler, siyasiler ve temsilcilerse bizzat çağrılacak. Kurultaya Saadet Partisi, Demokrat Parti, HDP ve Meral Akşener’in katılması bekleniyor.

‘Adalete bir tuğla da sen koy’

Kurultay esnasında Çanakkale il merkezinde tüm katılımcıların desteğiyle ‘Adalet Anıtı’ dikilecek.

Bunun için ‘Adalete bir tuğla da sen koy’ sloganıyla yapılacak anıta katılımcılar isimlerini yazarak tuğla koyabilecek.

Kurultayda katılımcılara sertifika da verilecek. Yine kurultay alanında haksızlık ve adaletsizliğe uğrayanlar ile ‘terör’ mağdurlarının anılacağı bir ‘hafıza sokağı’ oluşturulacak.

Kurultayın sonunda beş gün boyunca yapılan etkinliklerden harmanlanan bir ‘adalet manifestosu’ açıklanacak.