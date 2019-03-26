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Yaramazlara biraz batar!

CHP’nin ABD temsilcisi: CNN, CNN Türk hakkında soruşturma başlattı

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, uluslararası haber kanalı CNN’in CNN Türk hakkında soruşturma başlattığını söyledi.

Özcan, CNN’e bir mektup yazarak CNN Türk hakkında ‘yalan haber yaptığı için’ soruşturma talebinde bulunmuştu.

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OdaTV’nin haberine göre, Özcan, CNN’in üst düzey yöneticilerinden kendisine, ilk yolladığı mektubun üstüne soruşturma başlatıldığını belirten bir email geldiğini, bunun üzerine kanala ikinci bir mektup gönderdiğini söyledi.

Özcan, yazdığı bu mektupta CNN Türk’ün kullandığı bir Sabah gazetesi haberine de değinerek şunları yazdı: “İki gün önce AKP’ye yakın Sabah gazetesinin bir haberini kullanan CNN Türk, bir liste yayımlayarak bazı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi adaylarının terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğunu iddia etti. Türkiye’de herhangi bir seçimde aday olabilmek için Adalet Bakanlığı’nden temiz sicil kaydı alınarak, başvuruda bulunmak gerekir. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun da ilgili kişilerin adaylığını onaylaması gerekir. Türkiye’deki kanunlara göre, terör suçundan mahkum olanlar hiçbir şekilde seçimlerde aday olamazlar.”

Özcan mektubunda bu haberin neden yapılmış olabileceğine dair ise üç ihtimal sunarak CNN’in bunu da değerlendirmesi talebinde bulundu:

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“a) CNN Türk, Türkiye’deki kanunları bilmiyor.

b) CNN Türk, Adalet Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Türk yargısını işini doğru yapamamakla ve ‘teröristlere’ seçimlerde adaylık yolu açmakla suçluyor.

c) CNN Türk, bilinçli ve kasıtlı bir şekilde, yalan ve ahlaksız bir haber yaparak AKP rejiminin Türkiye’deki muhalefet partilerinin terörist örgütlerle işbirliği yaptığı söylemine destekte bulunuyor.”﻿

CHP’den CNN’e çağrı: CNN Türk yalan haber yapıyor, soruşturma başlatın

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