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Yaramazlara biraz batar!

CHP’nin 23 Nisan çizgi filminde Kılıçdaroğlu sekiz yaşında…

CHP’nin 23 Nisan’ın 100’üncü yılı için hazırladığı animasyonda Kemal Kılıçdaroğlu’nun çocukluğu canlandırılıyor.

“Anadolu’nun bütün Kemallerine, bütün çocuklara ithaf edilmiştir…” diye başlayan çizgi film, sekiz yaşındaki Kemal’in Van’ın Erciş ilçesinde okuduğu ilkokul yıllarındaki bir 23 Nisan sabahını metaforik olarak anlatıyor.

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Kılıçdaroğlu filmde şu cümleleri kullanıyor: “Büyük Atatürk! Sana Anadolu’nun bütün Kemalleri, çocukları olarak söz veriyoruz. 100 yıl önce yaktığın egemenlik ateşini, kuşaktan kuşağa 100’lerce yıl daha aynı inançla taşıyacağız. Kalplerimizdeki Cumhuriyet ve demokrasi ışığı hiç sönmeyecek. Cumhuriyetimiz hep sizin dediğiniz gibi “Kimsesizlerin kimsesi” olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı kutlu olsun Türkiyem!”

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