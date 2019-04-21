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Yaramazlara biraz batar!

CHP’liler Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı sonrası içişleri bakanını protesto etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir asker cenazesinde uğradığı saldırının ardından CHP Genel Merkezi’ne ulaştı. Binanın önünde toplanan çok sayıda parti yöneticisi ve vatandaş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hitaben “Soylu istifa” sloganları atıldı.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu, Hakkari’deki çatışmada hayatını kaybeden sözleşmeli er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde saldırıya uğramıştı. Tekme ve yumruk darbeleri alan Kılıçdaroğlu araya giren partililer ve koruma polisleri tarafından yakındaki bir eve götürülmüş ve buradan da zırhlı araçla çıkarılmıştı.

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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise Twitter’dan, Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze ulaştıktan sonra partililerle görüştüğü bir fotoğraf paylaştı.

Kılıçdaroğlu’nun, güvenli evde tutulduğu sürede destek için Çubuk’a gelme önerisinde bulunan partilileri “Genel Merkez’e gidin” diye uyardığı da belirtiliyor.

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CHP liderinin açıklama yapması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu’na cenazede saldırı

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