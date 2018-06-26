CHP’liler genel merkez önünde toplandı, talepleri yönetimin istifası

Hem Meclis hem de cumhurbaşkanı seçiminde umduğunu bulamayan CHP’de genel merkez önünde protesto var.

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki genel merkez binasının önü, seçim sonuçlarının açıklamasının ardından yönetime muhalif CHP’liler için eylem alanı oldu.

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Hali hazırda oturma eylemi süren alana bu akşam da sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya çağrısıyla çok sayıda partili gitti.

Mevcut CHP yönetiminin istifasını talep etmek için CHP Genel Merkez Binası önünde toplanan CHP'liler "İnce başkan" ve "Yönetim istifa" sloganları atıyor.#dokuz8/@ceylaansaglam pic.twitter.com/mJdPSjO8W1 — dokuz8HABER (@dokuz8haber) June 26, 2018

Burada toplanan CHP’liler mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağırırken cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce lehine de slogan atıyor. Kalabalığın dakikalar ilerledikçe arttığı da gözlendi.

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‘CHP’de devrim olmadan…’

Basın açıklaması yapan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı, Türkiye tarihinin en önemli seçimini geride bıraktıklarını belirterek aslolanın mücadele olduğunu bildiklerini, bu nedenle kazandıklarınan inandıklarını söyledi.

Imırgı şunları kaydetti: “Bizler hem milletin takdirine saygı göstermeyi biliriz hem de mücadeleden vazgeçmemeyi. Cumhuriyet Halk Partisi’nde devrim olmadan bu ülkede devrim olmayacağına inandığımız için buradayız.”

İstanbul’da da eylem

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan CHP'liler protestolarına alkışlarla devam ediyor. Kitle, "Yönetim istifa" sloganları atıyor.#dokuz8 pic.twitter.com/eoTM22Ccqp — dokuz8HABER (@dokuz8haber) June 26, 2018

Öte yandan partinin İstanbul il başkanlığı önünde de CHP’lilerin toplandığı bildirildi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yüzde 30,64 oy alarak, yüzde 52,59 oya sahip Tayyip Erdoğan’a cumhurbaşkanlığı yarışında kaybetmişti.

CHP ise yüzde 22,64 oyla 146 vekili Meclis’e göndermişti. Bu sonuçla parti hem Meclis çoğunluğunu ittifak ortaklarıyla birlikte kazanamadı, hem de cumhurbaşkanlığını kaybetti.