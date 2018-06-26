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Yaramazlara biraz batar!

CHP’liler genel merkez önünde toplandı, talepleri yönetimin istifası

 

Hem Meclis hem de cumhurbaşkanı seçiminde umduğunu bulamayan CHP’de genel merkez önünde protesto var.

Fotoğraf: Twitter/dokuz8haber

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki genel merkez binasının önü, seçim sonuçlarının açıklamasının ardından yönetime muhalif CHP’liler için eylem alanı oldu.

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Hali hazırda oturma eylemi süren alana bu akşam da sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya çağrısıyla çok sayıda partili gitti.

Burada toplanan CHP’liler mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağırırken cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce lehine de slogan atıyor. Kalabalığın dakikalar ilerledikçe arttığı da gözlendi.

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‘CHP’de devrim olmadan…’

Basın açıklaması yapan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı, Türkiye tarihinin en önemli seçimini geride bıraktıklarını belirterek aslolanın mücadele olduğunu bildiklerini, bu nedenle kazandıklarınan inandıklarını söyledi.

Imırgı şunları kaydetti: “Bizler hem milletin takdirine saygı göstermeyi biliriz hem de mücadeleden vazgeçmemeyi. Cumhuriyet Halk Partisi’nde devrim olmadan bu ülkede devrim olmayacağına inandığımız için buradayız.”

İstanbul’da da eylem

Öte yandan partinin İstanbul il başkanlığı önünde de CHP’lilerin toplandığı bildirildi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yüzde 30,64 oy alarak, yüzde 52,59 oya sahip Tayyip Erdoğan’a cumhurbaşkanlığı yarışında kaybetmişti.

CHP ise yüzde 22,64 oyla 146 vekili Meclis’e göndermişti. Bu sonuçla parti hem Meclis çoğunluğunu ittifak ortaklarıyla birlikte kazanamadı, hem de cumhurbaşkanlığını kaybetti.

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Kesin olmayan sonuçlar: Kayıtlı seçmenlerin 8 milyonu oy kullanmadı


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Akşam Postası / 26 Haziran 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısının ardından konuştu.

Kesin olmayan sonuçlar: Kayıtlı seçmenlerin 8 milyonu oy kullanmadı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dönem milletvekili genel seçimine ilişkin kesin olmayan sonuçları açıkladı.

Buna göre kayıtlı 59 milyon seçmeden 8 milyonu oy kullanmadı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 milyon 329 bin 920 oyla tüm oyların yüzde 52.59’unu alarak seçimin galibi oldu. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise 15 milyon 340 bin 295 oyla oyların yüzde 30.64’ünü aldı.

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