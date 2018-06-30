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Yaramazlara biraz batar!

CHP’liler Eren Erdem’e destek için Silivri’de: FETÖ’nün bir numaralı düşmanıydı

 

CHP üyeleri, eski milletvekilleri Eren Erdem’e destek vermek için Silivri Cezaevi önünde bir araya geldi.

Fotoğraf: Cumhuriyet

Cumhuriyet’in haberine göre CHP İstanbul Gençlik Kolları üyeleri, bugün cezaevi önünde basın açıklaması yapmak için Silivri’ye gitti.

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Ancak jandarma açıklamayı engelledi. Bunun üzerine CHP’liler cezaevi yolu üzerindeki E-5 yol ayrımına döndü.

‘Adaletsiz düzene Erdem olacağız’ yazılı pankart açan CHP’liler, ‘Eren Erdem yalnız değildir’, ‘Kahrolsun faşizm, yaşasın mücadelemiz’ ve ‘Hak hukuk adalet’ sloganları attı.

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‘FETÖ’nün düşmanıydı’

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce, Erdem’e yöneltilen suçlamalar için “Türkiye’de 2010’daki halk oylamasından bu yana yargıya yönelik mevcut siyasal iktidarın ‘FETÖ’cü alçaklarla beraber birleşmiş olduğu hukuk katliamlarından bir tanesi” dedi.

Düzce, ‘FETÖ’ye kol kanat germiş olanlar’ın, ‘FETÖ’ye karşı kitap yazmış, FETÖ’ye karşı mücadele etmiş olan Eren Erdem’i FETÖ’cü ilan ettiğini’ öne sürerek yargılamanın CHP ve muhalif kesimlere yönelik yıldırma politikası olduğunu dile getirdi.

CHP’li yönetici, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu tutum ve saldırılar kaosa ve kargaşaya sürükleyecektir. Türkiye’nin değer taşlarıyla asla oynamaya kalkmayın. Kendisinden olmayanı ötekileştiren, FETÖ’cü olarak damgalayan siyasi iktidardır. Eren Erdem İslam’ı ön plana çıkarmış, alçak FETÖ’nün bir numaralı düşmanı olmuştur. Eren Erdem tutuklu değil, arkadaki zindana tutsaktır. 19 Eylül’de duruşması varken tutuklandı. Yargılanması yapılmadan bu zindanda tutulmaktadır.”

Erdem’e suçlamalar

İstanbul başsavcılığı, Erdem hakkında  ‘FETÖ/PDY’ örgütüne yardım suçlamasıyla 22 yıl hapis talep ederek iddianame hazırlamıştı.

Erdem’le ilgili suçlamalar arasında Karşı gazetesinde çalıştığı dönemde MİT TIR’ları operasyonuna ilişkin tutanakların kendisinde bulunması ve bunları yayması da yer alıyor. Ayrıca Erdem’in Zaman gazetesine yönelik operasyon yapıldığı gün gazeteye giderek destek olması savcı tarafından örgüte yardımın kanıtlarından biri olarak gösteriliyor.

CHP’li vekilin 22 Mayıs’ta Atatürk Havalimanı’ndan Almanya’ya gidişi bu dava kapsamında konan yurt dışı yasağı nedeniyle engellenmişti.

Erdem, 28 Haziran’ı 29 Haziran’a bağlayan gece gözaltına alınmış, aynı gün tutuklanmıştı. CHP’li vekil 19 Eylül’de ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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