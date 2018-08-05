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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li yöneticiden itiraz: Kurultay imzası verdik, listede görünmüyor

 

Eski CHP Şırnak İl başkanı Mehmet Uğur, olağanüstü kurultay için imza verdiklerini ancak imzalarının listede yer almadığını söyledi.

Fotoğraf: chp.org.tr

CHP’de kurultayın toplanmasını isteyenler 630 delege imzasını genel merkeze teslim etmişti. Muhalifler kurultayın tüzük uyarınca toplanmaya zorunlu olması için 1240 delegenin 621’inin imzasının yeterli olduğunu ifade ediyor. İmzaların teslim edilmesinin hemen ardından “Yeterli imza yok” diye açıklama yapan genel merkez ise teslim edilen imza sayısının 605 olduğunu açıklamıştı.

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İktidara yakın Sabah gazetesinde bugün 605 imzanın illere göre dağılımını gösteren bir liste yayınlandı. Listeye göre Tunceli, Şırnak, Amasya, Çankırı, ve Sinop’tan imza veren delege olmadı.

‘İmza verdik, listede adımız yok’

DHA’nın haberine göre 24 Haziran seçiminde vekil adayı gösterilmediği için istifa eden il yöneticisi Mehmet Uğur’dan listeye itiraz geldi.

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Kentte 26 yıl yöneticilik yapan, il ve ilçe yönetimiyle birlikte istifa eden Uğur, istifasının ardından CHP’nin sisteminde halen delege olarak göründükleri için olağanüstü kurultayın toplanması talebiyle dört delege olarak imza verdiklerini söyledi.

Uğur, bugün ise Şırnak’tan imza verilmediği şeklinde haberler çıktığını dile getirdi.

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