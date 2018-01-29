CHP’li Yılmaz’dan Çavuşoğlu’nun iddialarına yanıt: Alayınıza başkaldırıyorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) yönelik eleştirilerinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hakkında dile getirdiği iddialara yanıt verdi: “Başkaldırıyorum, alayınıza başkaldırıyorum. Hiç kimse bana hesap soramaz, herkes haddini bilecek.”

Yılmaz, geçen hafta Habertürk yayınında “ÖSO’nun kaynağı El Kaide’dir” demiş, Habertürk yazarı Çetiner Çetin’in “Bu tanımlama doğru olmaz. İçinde Türkmen gruplar var, Arap gruplar var” yanıtına “Kimse benden iyi bilemez. Ben orada 10 ay mahkum oldum. Bana dışarıdan ahkam kesmeyin” sözleriyle tepki göstermişti.

Reklam

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, “ÖSO’nun kaynağı El Kaide’dir” diyen CHP’li Yılmaz’a tepki göstermişti: “Bana gelip, ‘Bu bakanlıkta bir tek Ak Partili varsa benim’ deyip yalvaran bir zavallı.”

Çavuşoğlu ayrıca, Yılmaz’ın Musul Başkonsolosu olarak görev yaptığı sırada IŞİD tarafından kaçırıldığını hatırlatarak şu iddiada bulunmuştu: “Musul başkonsolosluğumuz DEAŞ tarafından ele geçirilince bu zat, bana bunu oradaki korumalar, özel harekatçılar ve çalışanlar söylüyor, ifadelerinin kayıtları da bakanlıkta, korkusundan ‘Başkonsolos ben değildim’ diyen bir korkak bu.”

‘Kafama makineli tüfek dayadılar’

Hakkındaki iddialara Meclis’te düzenlediği basın toplantısıyla yanıt veren Yılmaz, partisinin ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklediğini hatırlatarak “Ordumuzu ÖSO’nun arkasına saklamayız, saklayanlara da karşı çıkarız. Hiçbir zaman şaibeli bir oluşumla bir Türk ordusunun anılmasını istemeyiz” dedi.

Musul Başkonsolosu olarak görev yaptığı dönemde yaşanan IŞİD baskınına da değinen Yılmaz, şunları söyledi: “11 Haziran 2014 tarihinde başkonsolosluk katil sürüleri tarafından sarıldı. ‘Çatışın’ talimatıma rağmen hükümetin ‘çatışmayın’ talimatıyla çatışma yaşanmadı.”

Başkonsoloslukta bulunan herkesin bahçede toplatılarak diz çökertildiğini belirten CHP genel başkan yardımcısı, kendisinin de kafasına makineli tüfek dayanarak makam odasına götürüldüğünü, Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları önünde, kafasına silah dayanmış görüntüsünün alınmak istendiğini ve buna direndiğini anlattı.

‘Hiç kimse bana hesap soramaz’

Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti: “O gün ‘Kadınlara, çocuklara, buradaki insanlara zerre kadar bir şey yaparsanız önce ben öleceğim’ diyorum. Bir tane kendini bilmez çıkmış, bana ‘korkak’ diyor. Sen kimsin, cesaret kim? Cesaretin bir arada olmayacağı tek kişi sizsiniz. Anadan doğma gelir cesaret. Cesaret Allah’ın insana verdiği bir yetenek değildir, bir ruh halidir, diz çökmeme halidir, ülkene laf getirmeme halidir, it sürülerine başkaldırma halidir. Cesaretin ne olduğunu ölçmek mi istiyorsun? Ben sana yol göstereyim; benim ordum PKK-PYD ile savaşıyor, sen de dışişleri bakanısın. Kabinede çürük raporu alıp bir şekilde yırtan kişileri de yanına alıp cepheye gitmen lazım. Hadi git, ben seni alkışlayacağım.

Herkes haddini bilecek. IŞİD’den de onun dizginlerini elinde tutanlardan da korkmuyorum. Bugün bazı odaklara hesap soramayanlar, gelmiş bir vatanseverin yakasına yapışmış, linç kampanyası yapıyorlar. Başkaldırıyorum, alayınıza başkaldırıyorum. Hiç kimse bana hesap soramaz, herkes haddini bilecek.”