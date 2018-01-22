CHP’li Yılmaz: Ülkenin çıkarlarında iktidarla muhalefet arasında ayrım kalmıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Afrin harekatına ilişkin, “Ülkenin çıkarları noktasında, iktidar ile muhalefet arasında herhangi bir ayrım kalmıyor” dedi.

TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ üçüncü gününde.

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TSK, 20 Ocak saat 17.00’de harekatın başlatıldığını duyurduktan sonra Afrin’deki PYD mevzilerini bombalamaya başlamıştı. Tanklar ve askerler ise ertesi gün Suriye’ye karadan girmişti.

‘ABD sorumsuz ve provokatif, Rusya oportünist’

Harekata ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen CHP’li Yılmaz, Suriye’de yaşanan sıkıntıların Türkiye’nin güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayarak, ülkenin güvenliği açısından bu operasyonun gerekli olduğunu belirtti.

Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Bölge çalkantılı, uluslararası güçlerin işgali altında ve Suriye’de siyasi çözüm perspektifi hayli zorlaşmış durumda. Türkiye kendi sınır güvenliğini, emniyetini sağlamak zorunda. Elbette gönül isterdi ki, Suriye konusundaki siyaset Türkiye’yi bu noktaya getirmemiş olsun. Güney sınırımızdaki gelişmeler, ABD’nin oradaki sorumsuz ve provokatif adımları, Rusya’nın oportünist yaklaşımı, İran’ın arazideki mevcudiyeti, terör örgütleri ve Esad’ın cılız durumu Suriye’de kaotik durumu ortaya çıkarmış ve ister istemez ülkemizin güvenliği ön plana çıkmıştır. Bizim temennimiz, Mehmetçiğimizin burnu kanamadan operasyonu başarılı şekilde tamamlanması ve terör unsurlarının sınırımızdan arındırılmasıdır.”

‘BM tasarısının arkasına saklanan ülkeler var’

CHP’li Yılmaz, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın bugün Fransa’nın talebi üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde görüşüleceğini de hatırlattı.

BM Güvenlik Konseyi oturumunun TSİ 18:00’da başlaması planlanıyor. Beş daimi üyeden ABD, Türkiye’nin sınır güvenliği konusunda meşru kaygıları olduğunu ifade etmiş, Rusya ise ABD’nin tek taraflı Suriye politikalarının ‘Ankara’yı çileden çıkardığını’ ifade etmişti.

Yılmaz, ABD’nin hangi noktada durduğunun net olmadığını, Rusya’nın da hava operasyonuna yeşil ışık yaktığını, ancak oradaki PYD varlığıyla ters düşüp onları ABD’nin kucağına itmek istemediğini belirtti.

Yılmaz, Fransa’nın Suriye yönetimi ile temas içinde olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: “Böyle bir karar tasarısı ABD o bölgeyi işgal ederken, Rusya o bölgede üsler elde ederken Fransa’nın aklına gelmedi. Bu karar tasarısının arkasına saklanmış ülkelerin olduğunu biliyoruz. Diplomatik çabaların hızlandırılması ve Türkiye’ye karşı bir bloklaşmanın oluşmasının engellenmesi önem taşıyor. Bu karar tasarısında aklı selim davranılır ve niyeti aşan ifadeler yer almaz. Türkiye’nin bir an önce içinde bulunduğu uluslararası atmosferi ve kaypak uluslararası siyasi konjonktürü dikkate alarak hızlı davranması önem taşımaktadır.”