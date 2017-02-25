CHP’li Yılmaz: Cezaevlerinde ‘Hayır’cılar için yer açılmaya çalışılıyor

CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, kapalı cezaevlerinde ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu kullanacak yurttaşlar için yer açılmaya çalışıldığını savundu.

Yılmaz, Kapalı cezaevlerinden açık cezaevlerine geçiş kolaylığı sağlayan düzenlemeye ilişkin “İktidar tarafından bir sürek avı başlatıldı. Muhalif olan herkesi darbe fırsatçılığıyla ciddi mağduriyetlere uğrattılar. Bu kampanya döneminde de bu mağduriyetlerin, tutuklamaların artacağı yönünde bir endişemiz var” yorumunu yaptı.

‘Aslında kendilerine yer açıyorlar’

Düzenlemeyle yeni tutuklamalar için alan açıldığını savunan Yılmaz, “Bu anlamda Anayasa’ya ‘Hayır’ diyecek kesimlere kapalı cezaevlerinde yer açılmaya çalışıyor. Ancak bunların da sürdürülmesi mümkün değil. Daha fazla baskı, daha fazla zulüm sonu daha çabuk getirir. Ancak inanıyoruz ki nihayetinde orada masum insanlar değil, hukuku ayaklar altına alan kişiler yatacak. Bilsinler ki aslında kendilerine yer açıyorlar” dedi.

‘IŞİD, PKK ve FETÖ AKP döneminde büyüyüp gelişti’

‘Terörle mücadele’de CHP’nin iktidara bugüne kadar her türlü desteği verdiğini kaydeden Yılmaz, CHP’nin ‘Hayır’ kampanyası başlattığı için ‘terör’le ilişkilendirilmesine tepki göstererek, şunları söyledi: “Bu anlamda CHP, iktidarın ihtiyaç duyduğu tüm yasal düzenlemelerin yapılması, kararlılığı ve bütünlüğün ortaya konulması konusunda bir adım dahi geri kalmamıştır. Ama bizimle aynı cephede gösterilmeye çalışılan IŞİD gibi, PKK gibi, FETÖ gibi örgütlerin hemen hemen tamamı AKP iktidarı döneminde büyümüş, gelişmiştir; bu örgütler AKP’nin koynunda büyümüştür. Bu suçlamayla CHP bir algının muhatabı yapılmak isteniyor. Toplanması gereken bir şey varsa o da şudur; Süleyman Soylu ağzını toplasın. Bir daha CHP’ye böyle bir isnatta bulunmasın.”