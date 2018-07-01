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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Yarkadaş’ın iddiası: Yerel seçim 4 Kasım’da, buna tüm partiler uyar

CHP’li eski vekil Barış Yarkadaş, hükümetin yerel seçim tarihini erkene çekmek istediğini ve planlanan tarihin 4 Kasım 2018 olduğunu öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters

AKP, eylül ayında planladığı kongresini ağustos ayına almıştı.

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ahmet Eşref Fakıbaba, Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimin 1 Kasım 2018’de yapılmasının doğru olacağını sabah saatlerinde katıldığı CNN Türk yayınında söylemişti.

Aynı zamanda gazeteci olan ve 24 Haziran’da CHP listesinde yer verilmeyen eski vekil Yarkadaş, AKP kongresi tarihinin değişimesiyle seçimin erkene alınmasının bağlantısı olduğunu iddia etti.

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