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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Yarkadaş’ın iddiası: Soylu ‘şahin pozisyon’a geldi, İstanbul için düşünülüyor

CHP’li eski milletvekili Barış Yarkadaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul’a belediye başkan adaylığı için düşünüldüğünü öne sürdü.

Fotoğraf: suleymansoylu.com

KRT  yayınında konuşan Yarkadaş, AKP’nin İstanbul’u kazanması için MHP’nin oylarına ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle Soylu’nun aday olacağını ileri sürdü.

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Yarkadaş’a göre, Soylu’nun milliyetçi çıkışları İstanbul adaylığı için kurgulanıyor: “AKP’nin İstanbul’da MHP’nin oylarına ihtiyacı var. Süleyman Soylu’nun Cumartesi Anneleri’nin çıkışı sadece toplumsal muhalefeti bastırmaya yönelik bir adım değil. Süleyman Soylu aynı zamanda MHP’nin en radikal, en şahin tabanına da sesleniyor. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı gündeme gelebilir Süleyman Soylu’nun. O yüzden Süleyman Soylu bugün ‘şahin bir pozisyon’a getirildi. Saray’da Süleyman Soylu’nun ismi İstanbul Büyükşehir Başkan adayları arasında değerlendiriliyor. Ahmet Misbah Demircan ve Soylu’nun adı geçiyor.”

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