CHP’li Yarkadaş’ın iddiası: MHP, AKP’den sekiz büyükşehiri istedi

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, MHP’nin AKP’yle yaptığı ‘yerel seçim pazarlığı’nda sekiz büyükşehiri istediğini öne sürdü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP’yle yerel seçimde ittifak yapmayacaklarını, mevcut ortaklıklarının AKP’ye giden MHP oylarını geri getireceğini söylemişti.

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KRT Tv yayınına katılan Yarkadaş, sözlerine şöyle başladı: “MHP, AKP’yle yaptığı görüşmelerde sekiz büyükşehiri istedi.”

AKP’nin altı büyükşehiri verebileceğini söylediğini iddia eden CHP’li vekil, “MHP, AKP’ye İzmir’de, Antalya’da, Adana’da, Mersin’de, Balıkesir’de, bildiğim kadarıyla Bilecik’te aday çıkarmamasını istedi. Muhtemelen bu uzlaşmalar onlar açısından olumlu sonuçlanırsa, saydığım illerde AKP’nin adayı olmayacak yerel seçimlerde. Milliyetçi Hareket Partisi’nin adayları olacak” dedi.