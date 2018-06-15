CHP’li Yarkadaş: Doğan, Demirören’in 890 milyon dolarlık çekini tahsil edemiyor

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, kısa bir süre önce medya grubunu Demirören Holding’e satan Aydın Doğan’ın kendisine verilen 890 milyon dolarlık çeki tahsil edemediğini öne sürdü.

Demirören Holding’in Doğan Holding’a ait medya grubunu Ziraat Bankası’nın verdiği krediyle aldığı öne sürülmüştü.

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Doğan, Hürriyet, Posta ve CNN Türk gibi yayınların da bulunduğu dev medya grubunu 916 milyon dolara Demirören’e satmıştı. Satış işlemi 6 Haziran’da resmileşmişti.

Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın sunduğu ‘Medya Mahallesi’ programına katılan Yarkadaş, şöyle dedi: “Aydın Doğan’a 890 milyon dolar çek verdiler değil mi? Çek verildiğinde çekin sahibi, bankadan istediği gün tahsil eder. Aydın Doğan şu anda 890 milyon dolarlık çekini tahsil edemiyor. Ziraat Bankası ‘Bende böyle bir para yok, Demirören grubunda da böyle bir para yok, onlar bana yatırınca sana vereceğim’ diyor.”