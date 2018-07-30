CHP’li Yarkadaş’ın iddiası: 632 delegenin imzası İnce’nin ofisine teslim edildi

CHP parti meclisi üyesi ve eski milletvekili Barış Yarkadaş, “632 delegenin ıslak imzalı mektubu toplanarak Muharrem İnce’nin Hoşdere’deki ofisine teslim edildi” dedi.

CHP’de olağanüstü kurultayın toplanması için imza toplama çalışmalarında bugün resmi olarak son gündü. Kurultayı toplamak için gerekli sayıyı geçtiklerini daha önce ilan eden parti içi muhaliflerin büyük çoğunluğu genel başkan adaylığı için Muharrem İnce’nin arkasında duracaklarını söylüyor.

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CHP’de olağanüstü kurultay için imza toplama süresi bu akşam saat 17.30’da doldu. Toplanan imzaların bir hafta içinde genel merkeze sunulması gerekiyor.İnce’ye yakın isimlerden Gaye Usluer, imza sürecinin sona ermesinin ardından “Noter tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek perşembe günü genel merkezimize teslim edeceğiz” demişti.

‘632 imzanın ellerinde olduğunu gördüler’

CHP’li Yarkadaş, Yol Tv’de katıldığı programda şöyle dedi: “632 delegenin ıslak imzalı mektubu toplanarak Muharrem İnce’nin Hoşdere’deki ofisine teslim edildi. Yaşar Tüzün, Gaye Usluer, Mehmet Siyam Kesimoğlu’ndan oluşan çağrı grubu bu 632 imzayı bugün tasnif etti ve 632 imzanın ellerinde olduğunu gördüler.”

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24 Haziran seçimlerindeki oy kaybının ardından CHP’de olağanüstü kurultay toplanması için delegelerden geçen hafta pazartesi günü imza toplanmaya başlamıştı.

Olağanüstü kurultay için delege tam sayısının salt çoğunluğuna denk gelen 625 imzayla başvuru yapılması şart. Bu sayıya, imza toplamaya başlanmasından itibaren 15 gün içinde ulaşılması gerekiyor.