CHP’li Yarkadaş Silivri’deydi: Gazetecinin kalemle bağının koparılması cinayettir

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhuriyet yazarlarını ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, gazetecilere mektup izni verilmediğini belirterek durumu ‘cinayet’ diye niteledi.

Cumhuriyet’in yazar ve yöneticisi 13 kişi, ‘FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ gerekçesiyle gözaltına alınmış, gazetenin yayın yönetmeni Murat Sabuncu dahil 10 kişi tutuklanmıştı. Son olarak gazetenin muhabiri Ahmet Şık, ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

‘Türkiye’yi bu ayıptan kurtarın’

CHP’li vekil, Şık’ın yanısıra Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Güray Öz, Hakan Kara, Turhan Günay, Musa Kart, Önder Çelik, Bülent Utku ve M. Kemal Güngör’le görüştü. Yarkadaş söz konusu isimlerin tek talebinin iddianamenin bir an önce hazırlanması ve yargılamanın başlaması olduğunu söyledi.

Savcıların henüz iddianame hazırlamamış olmasına tepki gösteren Yarkadaş, “Eğer iddianamelerine yazacak bir şey bulamıyorsanız, -ki bulamadığınız çok açık- gelin bu eziyete son verin. Hem bu işkenceyi hem de arkadaşlarımızın esaretini bitirin. Kalemleri özgür bırakın. Türkiye’yi de bu ayıptan kurtarın” dedi.

‘Her şey değişiyor, gazetecilerin kaderi değişmiyor’

CHP’li vekil, gazetecilerin cezaevi koşullarını da şöyle anlattı: “Yazarlar tek bir mektup alamıyor; tek bir mektup gönderemiyor. Bir gazetecinin yazı ve kalemle bağının koparılması cinayettir. Hepimizin gözlerinin önünde bir cinayet işleniyor.”

Gazetecileri moralli gördüğünü söyleyen Yarkadaş, “Ancak ağır bir tecrit altındalar. 100 gündür birbirlerini göremiyorlar. Ayrıca, gökyüzüne baktıkları bir alan varmış; orayı da gökyüzünü göremesinler diye, çitlerle kapatmışlar. Her şey değişiyor; gazetecilerin yazarların kaderi değişmiyor” dedi.