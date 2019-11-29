CHP’li Yarkadaş: Pazarda Erdoğan’ı eleştiren kadın misafirlikte gözaltına alındı

İstanbul’un Çatalca ilçesinde pazar alışverişi yaparken çıkan tartışmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’yi eleştiren 63 yaşındaki Dürdane Ö.’nün, kendisini şikayet eden bir kadının ihbarı üzerine misafirliğe gittiği bir arkadaşının evinden jandarma tarafından gözaltına alındığı öne sürüldü.

Fotoğraf: Twitter

Eski CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş’ın Twitter’dan duyurduğu olaya göre Çatalca savcısı, Dürdane Ö. hakkında gözaltı talimatı verdi.

Reklam

10- Dürdane Hanım, savcılığa sevk edildi. Dürdane Ö, avukatı Ozan Büyük'e şunları söyledi: "Pazarda tartıştığım bir kadına 'Millet açlıktan ölüyor, utanmadan hala AKP'ye oy veriyorsunuz' dedim. İddia edildiği üzere kimseye küfretmedim, iftiraya uğradım. Küfür edecek kadar >> — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) November 29, 2019

Oğlu, Yarkadaş’a Dürdane Ö.’nün, Çatalca merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Kabakçı köyündeki bir arkadaşının evinden jandarma ve polis tarafından gözaltına alındığını ve jandarma karakoluna getirildiğini anlattı.

İşlemlerin ardından polise teslim edilen Dürdane Ö., gözaltı işlemi yapılmasının ardından Baro’ya bilgi verilmesini söyleyerek avukat talep etti.

Reklam

‘Avukat görevlendirilemiyor’

Polis, durumu savcıya aktardı, savcı ise “Şüpheli, beş yılın altındaki suçlarda Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) talep edemez” yanıtını verdi. Gözaltı işlemi bu yüzden Baro CMK’ya düşmedi.

Dürdane Ö.’nün oğlu, Çatalca emniyetiyle konuşarak, gözaltı işleminin baroya bildirilmesini istedi. Polis ise “Savcı beyin talimatına aykırı bir şey yapamayız” yanıtını verdi.

Dürdane Ö.’nün gözaltı kaydı, bu yüzden baroya ulaşmadığı için, avukat görevlendirilemiyor.

‘Yediler yediler doymadılar’

Savcı’nın “Beş yıl altındaki suçlarda CMK avukatı istenemez” sözünün kanuna aykırı olduğunu ve böyle bir usulün olmadığını kaydeden Yarkadaş, 63 yaşındaki kadının savunma hakkının gasp edildiğini söyledi.

Pazarda yaşanan tartışmaya ilişkin de bilgi veren eski CHP’li vekil şu ifadeleri kullandı: “Dürdane Ö.’nün oğlu Anıl’ın verdiği bilgiye göre, 63 yaşındaki kadının geceyi karakolda geçirmesine sebep olan söz ise şu: ‘YEDİLER, YEDİLER DOYMADILAR…’ Evet; pazarda yaşanan bir tartışmada söylenen bu söz yüzünden 63 yaşındaki bir kadın haksız ve hukuksuzca gözaltında…”

Dürdane Ö: Küfretmedim, ‘Utanmadan hala AKP’ye oy veriyorsunuz’ dedim

Yarkadaş’ın aktardığına göre Dürdane Ö, avukatı Ozan Büyük’e şunları söyledi: “Pazarda tartıştığım bir kadına ‘Millet açlıktan ölüyor, utanmadan hala AKP’ye oy veriyorsunuz’ dedim. İddia edildiği üzere kimseye küfretmedim, iftiraya uğradım.”

CHP’li Yarkadaş ayrıca 63 yaşındaki kadının ilaçlarını yanına almasına bile izin verilmediğini, çocuklarının ilaçları karakola götürdüğünü söyledi.