CHP’li Yarkadaş ‘genel af’fı açtı: Beş yıldan az cezalılar, siyasi tutuklular, gazeteciler

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘genel af’ çağrısıyla ilgili, “Beş yılın altında cezası olan adli mahkumların tahliyesi gündemde. Bazı siyasi tutuklular ve gazeteciler de kapsama dahil edilecek” dedi.

Bahçeli’nin çağrısı şöyleydi: “Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç olmak üzere, demir parmaklıkların gerisinde özgürlük düşü kuran, zindanda gün sayan, dama düşüp sevdiklerinin ve sevenlerinin hasretini çeken kader kurbanlarını afla taltif etmek niye akıllara gelmez?”

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‘Her şey belli; tasarı hazırlandı’

Twitter’dan Bahçeli’nin çağrısını değerlendiren Yarkadaş, MHP liderinin sözlerinin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AKP hükümetlerinden uzun süre adalet bakanlığı yapmış başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ’ın bir süredir üzerinde çalıştığı bir affın ‘altyapısı’ olduğunu öne sürdü.

CHP’li vekil şöyle devam etti: “Af tasarısı adli suçlardan yatan 100 bin kişiyi kapsıyor. Her şey belli; tasarı hazırlandı. Bahçeli sadece Saray’ın sözcülüğünü üstleniyor… Saray’da hazırlanan ve önümüzdeki günlerde kamuoyunun gündemine getirilecek olan tasarıya göre, beş yılın altında cezası olan adli mahkumların tahliyesi gündemde… Çünkü AKP’nin yarattığı kirli düzen suçlarda patlama yarattı ve cezaevlerinde artık yer kalmadı.”

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Cezaevlerinde üç kişilik odada sekiz kişinin kaldığını ve hükümetin 52 yeni cezaevi inşa ettiğini aktaran Yarkadaş, “AKP’nin Saray’da hazırlanan af tasarısına göre, Bahçeli ikna edilebilirse, bazı siyasi tutuklular ve gazeteciler de kapsama dahil edilecek. AKP böylece seçim öncesi gelebilecek eleştirilerin dozunu düşürmeyi ve mağdur sayısını azaltmayı planlıyor” diye yazdı.