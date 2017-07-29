CHP’li vekillerin Özakça ve Gülmen’i ziyaret taleplerine bakanlıktan yanıt yok

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CHP’li vekillerin açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yla görüşme taleplerine bakanlıktan yanıt yok.

OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine iade talebiyle başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanan akademisyen Gülmen ve öğretmen Özakça eylemlerinin 143’üncü gününde.

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Cumhuriyet’ten Şeyma Paşyiğit’in haberine göre CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, CHP’li vekil Ali Şeker’le Gülmen ve Özakça’yı Sincan Cezaevi’nde 26-27 Temmuz tarihlerinde ziyaret etmek istedi.

Adıgüzel bunun için 24 Temmuz’dan Adalet Bakanlığı’na dilekçe yazdı. Ancak dilekçeye bakanlıktan yanıt verilmedi.

Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı hatırlatan Adıgüzel, şunları söyledi: “Ben hükümetin, milletvekilleriyle tutukluların görüşmesini engellemeye kalkmasına şaşırıyorum. Bizim aklımızdaki soru işaretlerini artırıyor. Bir şekilde düzmece suçlamalarla terörist ilan edilip tutuklandılar. Bugün de milletvekilleri ile görüşmeleri bile engelleniyor. Hükümet yetkililerinin gözleri kör, kulakları sağır, vicdanları nasır tutmuş. İki tane gencecik insan göz önünde eriyorlar. Bekir Bozdağ’dan şikâyetçiydik, gelen gideni aratıyor. Bakanın değişmesi bahanesi çok basit bir bahane olur. Devlette devamlılık esastır. Sonuçta bir milletvekilinin bir talebinin cevaplanmaması kabul edilemez. Bakan değişince tüm işler duracak mı?”

Son kabine değişikliğinde yeni bakan Abdülhamit Gül olmuştu.