CHP’li vekillerin İstanbul’dan Ankara’ya ‘kamyoncu hesabı’: Yolun yarısı vergi

CHP’li vekiller, Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘kamyoncu hesabını’ yalanlamak uğruna İstanbul’dan Ankara’daki parti genel merkezine TIR’la geldi.

Yıldırım, geçen yıl aralıkta Meclis’teki bütçe konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na cevaben “Ankara-İstanbul arası gidiş-geliş 850 km” derken kamyoncuların maliyetlerinin CHP liderinin hesapladığı kadar fazla olmadığını savunmuştu.

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Bu sözler Meclis’te kalmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, kamyoncuların yol masraflarını ölçmek için bir TIR’la İstanbul’dan saat 11.00 sıralarında yol çıktı.

İki vekil ve Fuat isimli şoförün yolcuğu, Ankara’daki CHP genel merkez binasının önünde saat 19.00 sıralarında noktalandı.

Erdoğdu, Mecliste yaşanan ‘kamyon polemiği’nin ardından dayanamayarak İstanbul’dan Ankara’ya TIR’la maliyet hesaplamak için geldiklerini ifade ederek şunları kaydetti: “Yaklaşık 550 kilometre yol yaptık. Bu yolculuğun bize maliyeti 1509 lira oldu ve bu 1509 lira içerisinde 724 lira vergi ödemiş olduk. Yani Fuat kardeşimizin İstanbul’dan Ankara’ya gelişi 1509 lira maliyet, 724 lira da vergi oldu.”

İstanbul – Ankara arası kamyon ile geliş maliyetimiz 1509 TL… Bu tutarın 724 TL’si vergi… pic.twitter.com/L2XBlLqegf — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) January 8, 2018

Yalım ise şunları söyledi: “Sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu rakamları biraz daha mütevazı vermiş. Biz bu gün bunları tamamen belgeleriyle ispatladık. Sayın Binali Yıldırım ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan çıksınlar bir kamyon parkında, nakliyeci memnun mu değil mi, para kazanıyor mu kazanmıyor mu… Bunları bence kendi kulaklarıyla dinlemeleri gerektiğinin zamanı geldiği kanaatindeyim.”