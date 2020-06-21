CHP’li vekillerin fezleke sayısı 217’ye ulaştı: Yüzde 65’i ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten

Bugüne dek CHP’li 97 milletvekiline 217 soruşturma fezlekesi düzenlendi.

Fotoğraf: chp.org.tr

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’ya konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 217 fezlekenin 141’inin ‘cumhurbaşkanına hakaret‘ suçunu içerdiğini dile getirdi.

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Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’nin genel başkanı olduğunu, Anayasa’ya göre tarafsız durumda bulunması gerektiğini söyledi.

CHP’li yönetici, şu ifadeleri kullandı: “Tarafsız kimliğini taşımayan bir siyasi rakibimize eleştiri yöneltmemiz nedeniyle fezleke düzenleniyor olması, muhalefetin siyaset yapış biçimini sınırlama, yargı eliyle siyasete müdahale etme çabasından başka bir şey değildir.”

Özel, 9’uncu cumhurbaşkanı Süleyman Demirel döneminde 71, 10’uncu cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde 82, 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde 233 kişinin ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten mahkum olduğunu ifade etti.

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CHP’li siyasetçi, Erdoğan döneminde bu rakamın 5 bin 683’e yükseldiğini aktardı. Özel, “Bu maddeden mahkûm olan kişi sayısının Demirel dönemine kıyasla 80 kat arttığı görülmektedir” dedi.