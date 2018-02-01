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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li vekillerden kurultay öncesi partiye tüzük değişikliği teklifi

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CHP’li milletvekilleri, partinin tüzüğünde değişikliğe gidilmesi için teklif sundu.

Böke ve Cihaner

AA’nın haberine göre teklifte CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, İstanbul milletvekilleri İlhan Cihaner ile Ali Şeker, Bursa milletvekili Orhan Sarıbal ve Antalya milletvekili Niyazi Nefi Kara’nın imzası var.

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Vekiller parti meclisindeki (PM) üye sayısının 60’ten 80 çıkarılmasını, il başkanlarının PM toplantılarına katılabilmesini, partinin her kademesinde seçimlerin çarşaf listeyle yapılmasını ve blok liste uygulamasının kaldırılmasını istedi.

Teklif 3-4 Şubat’ta yapılacak 36’ncı Olağan Kurultay’a sunulacak.

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