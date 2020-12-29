CHP’li vekillerden Demirtaş’a ziyaret

CHP milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi ve Sevda Erdan Kılıç, tutuklu bulunan HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.

Fotoğraf: Twitter/@ahhakverdi

Kasım 2016’dan beri Edirne’de tutuklu bulunan Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tahliye kararı vermişti. Yerel mahkeme ise avukatların tahliye başvurusunu redddetmişti.

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CHP Ankara Milletvekili Hakverdi, Twitter hesabından ziyarete ilişkin, İzmir milletvekili Kılıç’la İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu üyeleri olarak Demirtaş’ı ziyaret ettiklerini ifade etti.

Ziyaretin ardından gazetecilerle paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Demirtaş’ın dört yılı geçen uzun tutukluluk hali Ceza Kanunu’na, Anayasaya ve uluslararası hukuk kurallarına aykırıdır. Bu yargılama ve maalesef buna benzer birçok yargılama tamamen siyasi bir hal almış durumdadır. Demirtaş’a dair yargının bağımsız bir karar vermesi, hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmamasına rağmen; Erdoğan ve Soylu tarafından mütemadiyen terörist olarak hedef gösteren açıklamaları nedeniyle engellenmektedir.

Ne yazık ki, başta Demirtaş ve Kavala yargılamaları olmak üzere, birçok yargılama iktidarın muhalefete baskı aracı haline dönüşmüş durumdadır. Bu durum birçok ihlali de beraberinde getirmekte, ülkemizi dünyada hukuk ve demokrasi alanında her geçen gün daha geriye götürmektedir. Siyasi yargılamalar ve uzun tutukluluk halleri her şeyden önce insan hakkı ihlalidir. En son geçtiğimiz günlerde AİHM’nin verdiği karar uyarınca Demirtaş’a yönelik insan hakkı ihlaline son verilmeli ve mahkemenin verdiği karar uygulanarak tutukluğun sonlanması gerekmektedir.”