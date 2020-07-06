CHP’li vekiller temeli üç yıl önce törenle atılan barajı inceledi: Akıbeti bilinmiyor

2017’de törenle temeli atılan Çankırı’daki Devrez Kızlaryolu Barajı ‘ortadan kayboldu’. CHP milletvekilleri incelemeye gittikleri bölgede baraja dair herhangi bir çalışma göremedi.

Fotoğraflar: Sözcü

17 Aralık 2017’deki törene dönemin Orman ve Su İşleri bakanı Veysel Eroğlu, Çankırı valisi Hamdi Bilge Aktaş ve AKP’li milletvekilleri katılmıştı. 450 milyon liraya mal olacağı açıklanan barajın, 156 bin dekar araziyi sulayacağı söylenmişti.

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Sözcü’nün haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir süre önce dört milletvekiline İç Anadolu illerinin sorunlarını inceleme ve halkın dertlerini dinleme görevi verdi. Çankırı’ya giden CHP milletvekilleri Gökan Zeybek, İsmet Tokdemir, Türabi Kayan ve Hasan Baltacı, 2017’de temeli atılan Devrez Kızlaryolu Barajı’nı da görmek istedi.

Temeli bile yok

Milletvekilleri bölgeye gittiklerinde barajın temelini bile bulamadı. Vekiller boş arazide, “İşte 450 milyon liralık olmayan baraj” mesajıyla fotoğraf çektirdi. CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, “Barajı aradık ama bulamadık, hiç kimse de akıbetini bilmiyor” dedi. Zeybek ‘kaybolan baraj’la ilgili şunları söyledi:

“Barajın temelinin 2017’de Kurşunlu İlçesi Köprülü mevkisinde atıldığı açıklandı. Çankırı il başkanımız ile birlikte bu bölgeye gittik, arazi aracı ile dereleri aştık, tepeleri tırmandık, yağmur sularının kanallar oluşturduğu bir düzlüğe geldik ama ne temel, ne bir çalışma ne şantiye, ne iş makineleri, hiçbir şey yok. Boş bir arazi ve etrafta patlatılan kayalardan artan yığınlar var. Çobanlarla karşılaştık, eski belediye başkanını bulduk, köylülerle konuştuk, kimse barajın akıbetini bilmiyor.”