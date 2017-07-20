Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

CHP’li vekiller iki eğitimci için bakana mektup yazdı: Her gün ölüme yaklaşıyorlar

Share24
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 24

 

CHP’li vekiller, yeni adalet bakanına mektup yazarak açlık grevindeki tutuklu iki eğitimci için adım atılmasını istedi.

İki eğitimci, günlerce Ankara’daki Yüksel Caddesi’nde eylem yapmıştı. (Fotoğraf: Reuters)

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça açlık grevinin 134’üncü gününde.

Reklam

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı ile CHP Ankara Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkan Yardımcısı Şenal Sarıhan, önceki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a olduğu gibi yeni Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e de mektup yazdı.

Mektupta şöyle dendi:

“Bildiğiniz gibi KHK ile işinden olan 2 insan 134 gündür açlık grevinde. Kritik eşik aşılmış durumda her gün ölüme yaklaşıyorlar. Yaşamaları için her türlü adımın ivedilikle atılması için başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere sayısız kişi ve kurum çağrı yapıyor.

Hal böyleyken, Bekir Bozdağ’a 6 Temmuz 2017 tarihinde gönderdiğimiz mektuba halen yanıt alabilmiş değiliz. Yaşam ile ölüm sırasında 1 günün değil 1 dakikanın bile hayati önemi var.

Biz endişeliyiz, hesabını veremeyeceğiniz geri dönüşü olmayan bir haber almaktan korkarak ve Nuriye ile Semih’in yaşaması ve kendi doktorları tarafından muayene edilebilmelerini sağlamak için çabalayarak geçiriyoruz günlerimizi. Ne yazık ki her sözümüz sanki bir duvara çarparak yankılanıyor ve endişeler büyüyor. Bu nedenle ilk görevinizin bu iki insanın yaşamı ile ilgili bir adım atmak olmasını umuyoruz. Ekteki mektubu size de göndererek insanlık çağrımızı yineliyoruz.

Bu iki genç insan 58 gündür cezaevinde. Her gün sağlık durumlarında bir adım daha gerileme söz konusu. Onların taleplerinin iş ve ekmek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu talepleri nedeniyle de haksız bir biçimde tutuklandıklarının bilinci içindeyiz. En hızlı şekilde  bu haksız tutuklamanın ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Bu talep ve yaptığımız bu çağrı siyasi bir çağrıdan öte Evrensel İnsan Hakları kriterlerince sabit bir hak ve acil bir insanlık çağrısıdır.

Nuriye ve Semih ölürse ülke ölür, vicdanlar ölür, can çekişen adalet ve umutlar ölür. İnsanlık ölür…

Bakan olarak ilk göreviniz Nuriye ve Semih’tir. Çünkü iki genç insan ölmek üzere, zaman yok… Daralan sadece Nuriye ve Semih’in değil, insanlığın ve zaten can çekişmekte olan adaletin de zamanıdır.”

Gülmen ve Özakça için AİHM’e rapor gönderildi: ‘Tahliye edilmelerini istiyoruz’

DBP lideri Sebahat Tuncel’den Gülmen ve Özakça için üç günlük açlık grevi

Yüksel’de ‘rutin’ polis müdahalesi: Üç eylemci gözaltına alındı

Açlık grevindeki Semih Özakça’yı ziyaret eden eşi: 59 kiloya düşmüş, ayağı aksıyor

Şair Erbaş’tan iki eğitimci için Erdoğan’a mektup: Zaman saniyelere dayandı

Açlık grevindeki Özakça’nın eşi: Kritik aşamadalar, herkes yapabileceğini yapmalı

‘Yapabileceğini yaptı’: Sabah’ın Brüksel temsilcisinden Gülmen ve Özakça için ‘cezaevine iki dürüm’ mesajı

Esra Özakça: Sadece işimizi değil, hayatımızı da çaldılar; geri istiyoruz

İki eğitimcinin avukatı: Gardiyanlar geceleri ‘Yaşıyor musun’ diye kontrol ediyormuş

Açlık grevindeki Özakça’nın eşi: Doktor kontrolü yok, ciddi kas yıkımı söz konusu

Açlık grevindeki Gülmen ve Özakça’nın sağlık durumu: Kramplı ağrı çekiyorlar

Oyuncu İlker Ayrık’tan Gülmen ve Özakça’ya ‘selam’: Kız olursa Nuriye, erkek olursa Semih

Tiyatrocu Defne Halman, Gülmen ve Özakça’ya destek için yedi günlük açlık grevinde

CHP’li vekillerden iki eğitimci için Bozdağ’a mektup: Eriyerek ölüme yaklaşıyorlar

Açlık grevindeki Gülmen: Bu koşullarda hayatımı devam ettirmem mümkün değil

İki eğitimcinin açlık grevini bitirmesini isteyen Bozdağ: Şu anda hayati tehlike yok

Sanatçılar, Özakça ve Gülmen için bugün açlık grevinde: Bir yudum su içmeyeceğiz

Açlık grevindeki Gülmen ve Özakça’nın sağlık durumu: Yürüyemiyorlar

‘Darbeden sorumlularmış’: Gülmen ile Özakça’nın ‘suç tarihi’ 15 Temmuz!

İki eğitimcinin sağlık durumu: Özakça’nın kas ağrıları yoğunlaştı, Gülmen ateşleniyor

‘Halay çekip fener uçurdu’: Gülmen’in kardeşi devlet yurdundan atılmak isteniyor

‘Sehven’ yazılmış: Gülmen ve Özakça’nın tutuklanması karardan önce tutanakta

CHP’li vekilden iki eğitimci için hükümete mektup: Yaşamaları sizin elinizde

Oyuncu Ferhan Şensoy isyan etti: Nuriye ve Semih’in işine dönmesini herkes istemeli

Açlık grevindeki Gülmen: Kaslarımla birlikte adaletin de eridiğini görüyorum

Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Gülmen ve Özakça için AİHM’e başvuru

İki eğitimciye ‘müdahale’ çağrısı yapan ‘aydın’, ailenin yüzüne telefonu kapatmış

Gülmen ve Özakça bırakmıyor: Çağrılar insani ancak kararlıyız

Demirtaş, Gülmen ve Özakça’dan açlık grevini bitirmelerini istedi

AYM’den Gülmen ve Özakça’ya ret: Cezaevinde olmaları tehlike oluşturmuyor

‘Nuriye ve Semih ölmesin’ ilanına Alabora ve Dormen de katıldı, Alkaya bakana çıkıştı

Özakça’dan ‘Nuriye ve Semih ölmesin’ ilanına ‘çıkışan’ Soylu’ya: Çaresizlikte haklı

Soylu, Gülmen ve Özakça için ilana çıkıştı: Neye imza attığınızın farkında mısınız?

Açlığın 111’inci gününde 111 isimden gazetelere ilan: Nuriye ve Semih ölmesin

Ankara Barosu: Nuriye Gülmen yataktan kalkıp görüşe gelemedi

Açlık grevindeki tutuklu iki eğitimci için eylem: 100’üncü günde 100 balon…

İki eğitimcinin açlık grevinde 100’üncü gün: Gülmen’de kalp yetmezliği başladı

99 gündür açlık grevindeki Gülmen 46 kiloya düşmüş: Nabzı düzensiz

BM, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler için Ankara’dan yanıt istedi

Sezen Aksu’dan Gülmen ve Özakça için 100’üncü gün mesajı

‘Kitaplardan geliyorlar’: Gülmen, Özakça ve Saçılık için kısa film

Gülmen ve Özakça’nın avukatı: Her an kalp yetmezliği yaşayabilirler

Semih Özakça’nın eşinin babası: Hukuk için kimin damadı olmak önemli?

Gülmen ve Özakça’ya gözaltında kötü muamele iddiasına takipsizlik

Tek başına kaldı: Açlık grevindeki Gülmen’in koğuş arkadaşlarına hücre cezası

Açlık grevindeki Özakça: ‘Kandırıldık’ diyenlerden değiliz, bu vatanı çok sevdik

Açlık grevindeki Gülmen ve Özakça’nın doktoru: Kalp yetmezliğine gidiş başladı

Açlık grevindeki öğretmen Özakça’nın son durumu: Morali çok yüksek

Yüksel’de ‘rutin’ polis saldırısı: Gazdan etkilenen Esra Özakça fenalaştı

Tutuklu eğitimci Özakça’nın eşi koşulları anlattı: Saatini almışlar, zamansız yaşamış

İki eğitimcinin açlık grevini bitirme şartı: İşten atılanları geri alma sözü

Gülmen ve Özakça’dan Bakan Soylu’ya: Açlık grevine başlayınca terörist olduk

Gülmen ‘Sahipsiz kalmasın’ demişti: İnsan Hakları Anıtı’na çiçekler bırakıldı

Nuriye Gülmen’den mektup: Bizi unutmayın, Yüksel’i sahipsiz bırakmayın

İki eğitimcinin avukatından bakanın ‘adli sicil kaydı’ iddiasına belgeyle yanıt

‘Yiyorlar’ diyen Soylu’ya Özakça’nın eşinden yanıt: Evet yediler! Ömürlerinden yediler!

Canikli, Gülmen ve Özakça için işe iade sözü vermemiş: Olmadı, olamaz

Bakan Soylu’ya göre eğitimcilerin açlık grevi ‘tiyatro’: Bunlar DHKP-C üyesi

Canikli, Gülmen ve Özakça’nın ailesine ‘İşe iade edilmeliler’ deyip söz vermiş

Gerekçe ‘örgüt üyeliği’: Gülmen ve Özakça’nın 20 yıla kadar hapsi istendi

İki eğitimcinin tutuklanmasına hükümetten ilk yorum: Masum göstermek doğru değil

CHP, iki eğitimcinin tutuklanmasına ‘ses verdi’: Gezi ruhunu yok edemeyecekler

Bu da oldu: Açlık grevindeki eğitimciler Gülmen ve Özakça tutuklandı

Share24
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 24

SON HABERLER

Parlamento ‘konuşulan yer’ demektir ve her yerde konuşulur…

    MURAT SEVİNÇ Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşün CHP’yi çok aşan etkileri olduğu açık. AKP ve lideri ilk kez gündem belirleyemiyor ve bu yüzden irili ufaklı muktedirler, hemen her konuşmalarında kendilerini yürüyüşle ilgili bir şeyler söylemek zorunda hissediyor. Hem CHP’ye hem memlekete çok iyi geldi, bol oksijen. Genellikle ‘iyimserlik’le itham edilen (!) bir yurttaş olarak, […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...