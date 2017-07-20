CHP’li vekiller iki eğitimci için bakana mektup yazdı: Her gün ölüme yaklaşıyorlar

CHP’li vekiller, yeni adalet bakanına mektup yazarak açlık grevindeki tutuklu iki eğitimci için adım atılmasını istedi.

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça açlık grevinin 134’üncü gününde.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı ile CHP Ankara Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkan Yardımcısı Şenal Sarıhan, önceki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a olduğu gibi yeni Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e de mektup yazdı.

Mektupta şöyle dendi:

“Bildiğiniz gibi KHK ile işinden olan 2 insan 134 gündür açlık grevinde. Kritik eşik aşılmış durumda her gün ölüme yaklaşıyorlar. Yaşamaları için her türlü adımın ivedilikle atılması için başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere sayısız kişi ve kurum çağrı yapıyor.

Hal böyleyken, Bekir Bozdağ’a 6 Temmuz 2017 tarihinde gönderdiğimiz mektuba halen yanıt alabilmiş değiliz. Yaşam ile ölüm sırasında 1 günün değil 1 dakikanın bile hayati önemi var.

Biz endişeliyiz, hesabını veremeyeceğiniz geri dönüşü olmayan bir haber almaktan korkarak ve Nuriye ile Semih’in yaşaması ve kendi doktorları tarafından muayene edilebilmelerini sağlamak için çabalayarak geçiriyoruz günlerimizi. Ne yazık ki her sözümüz sanki bir duvara çarparak yankılanıyor ve endişeler büyüyor. Bu nedenle ilk görevinizin bu iki insanın yaşamı ile ilgili bir adım atmak olmasını umuyoruz. Ekteki mektubu size de göndererek insanlık çağrımızı yineliyoruz.

Bu iki genç insan 58 gündür cezaevinde. Her gün sağlık durumlarında bir adım daha gerileme söz konusu. Onların taleplerinin iş ve ekmek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu talepleri nedeniyle de haksız bir biçimde tutuklandıklarının bilinci içindeyiz. En hızlı şekilde bu haksız tutuklamanın ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Bu talep ve yaptığımız bu çağrı siyasi bir çağrıdan öte Evrensel İnsan Hakları kriterlerince sabit bir hak ve acil bir insanlık çağrısıdır.

Nuriye ve Semih ölürse ülke ölür, vicdanlar ölür, can çekişen adalet ve umutlar ölür. İnsanlık ölür…

Bakan olarak ilk göreviniz Nuriye ve Semih’tir. Çünkü iki genç insan ölmek üzere, zaman yok… Daralan sadece Nuriye ve Semih’in değil, insanlığın ve zaten can çekişmekte olan adaletin de zamanıdır.”