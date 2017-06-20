CHP’li vekilin ‘talimat’ iddiasına Aydın Doğan’dan yanıt: İftira, benimle uğraşıyor

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iftar verdiği gazete yöneticilerine ‘Adalet Yürüyüşü’nü yayınlamamalarını ’emrettiğini’ öne süren CHP’li vekil Aykut Erdoğdu’ya, Aydın Doğan’la yaptığı görüşmeyi anlatarak yanıt verdi.

İftar yemeğine NTV’nin sahibi Ferit Şahenk, CNN Türk ve Hürriyet’in sahibi Aydın Doğan ve Habertürk’ün sahibi Turgay Ciner dahil olmak üzere medya kuruluşlarından birçok isim katılmıştı.

Erdoğdu, Twitter yaptığı paylaşımlarda, “Erdoğan dün akşam bütün gazetelerin yöneticilerini, özellikle Aydın Doğan’ı çağırıp Adalet Yürüyüşü’nü vermemelerini emretti” ve “Adalet yürüyüşünü yayınlamayı teröre destek saydı. Çünkü korkuyor. Anadolu yollarından yükselen adalet çığlığı Saray’ı sarsıyor” diye yazmıştı.

‘Sadece benimle uğraşıyor’

Hakan, ‘Yalancısın ve müfterisin Aykut Erdoğdu’ başlıklı yazısında Doğan’la yaptığı görüşmeyi anlattı.

Hürriyet yazarının aktardığına göre, Doğan iddialara şöyle yanıt verdi: “Tabii ki doğru değil. Tabii ki yalan ve iftira… Hem bana iftira hem Cumhurbaşkanı’na iftira… Üstelik ’emretti’ gibi yakışıksız ifadelerle yalan söylüyor, iftira atıyor. Bütün medya oradaydı. Medya sahipleri ve yöneticileri… İstisnasız hepsi oradaydı. Fakat hepsini bırakmış, sadece benimle uğraşıyor. Anlamak mümkün değil.”

‘Her şeyden önce dürüst olacaksın’

Hakan, yazısının devamında Erdoğdu’ya seslendi: “Tabii ki muhalefet yapacaksın ama yalan söylemeyeceksin. Tabii ki eleştireceksin ama iftira atmayacaksın. Tabii ki gürleyeceksin ama töhmet altında bırakmayacaksın. Tabii ki hakkını arayacaksın ama her şeyden önce dürüst olacaksın. Başka türlü olmaz. Katiyen olmaz.”