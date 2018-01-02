CHP’li Aksünger’in öngörüleri: Atilla’ya en az beş yıl, Halkbank’a 10 milyar dolar ceza

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, ABD’de devam eden ‘Hakan Atilla davası’yla ilgili Halkbank’ın 10 milyar dolar ceza ödemeye mahkum edileceğinin konuşulduğunu söyledi.

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf’ın sanık, eski Halkbank genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın sanık olduğu davada jüri kararı bekleniyor.

Reklam

Davanın sonucuna göre ABD Hazinesi’nin Türk bankacılık sistemine yönelik ‘işlem’ yapabileceği ilk günden itibaren konuşuluyor.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında davayı mahkeme salonunda izlediğini hatırlatan CHP’li Erdal Aksünger şunları söyledi: “Türkiye’ye 10 milyar dolar civarında ceza verileceği söyleniyor. Bunu ödemek zorundayız. Ödemezsek bir dolar bankalarımızdan para aktaramayız. Peki Mehmet Hakan Atilla’ya ne olacak? Beş yıl falan ceza alacak. Atilla, günah keçisidir. Suç sabitlenince Halk Bankası’na ceza verilecek.”

‘Ambargo da gündeme gelebilir’

Aksünger, ayrıca ABD’nin bu davayı hukuk davasına çevirmesi durumunda Birleşmiş Milletler’e (BM) gidileceğini, o zaman da ambargonun gündeme geleceğini ileri sürdü.