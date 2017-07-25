CHP’li vekilin ‘kamyon terörü’nü aklamakla suçladığı dizi yapımcısı: Doktor hata yapınca hastane mi kapatılıyor?

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in ‘hafriyat kamyonu cinayetleri’ni meşrulaştırmakla suçladığı ‘Çocuklar Duymasın’ dizisinin yapımcısı Birol Güven: “Doktor hata yapınca hastane mi kapatılıyor?”

‘O kamyonlar olmasa sen öyle evlerde oturabilir misin ha!’

Dizinin 23 Temmuz’da yayınlanan bölümünde Tamer Karadağlı’nın canlandırdığı Haluk karakteri, hafriyat kamyonlarının trafikte yol açtığı sorunlardan bahsedilmesi üzerine “O kamyonlar olmasa sen öyle evlerde oturabilir misin ha! Alttan ısıtma, üstten soğutma olsun, yok depreme dayanıklı olsun. Eski evleri yıkalım, yenilerini yapalım. O olsun, bu olsun ama hafriyat kamyonları olmasın. O hafriyat kamyonları olmadan kentsel dönüşüm nasıl olacak? İnşaat sektörü ne olacak?” diyordu.

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‘Ailelere özrünüz olacak mı?’

Biçer, söz konusu ifadelerin geçtiği bölümün videosunu Twitter hesabından “Mehmet Cengiz sponsor mu bu diziye? Şu kaba tipe bu cümleleri kurduran senaryo ekibine hafriyat kamyonlarının aldığı 30 canı hatırlatmalı” mesajıyla paylaşmıştı.

CHP’li vekil, Güven ve yayıncı Kanal D’ye “30 insanın katili hafriyat kamyonlarına kurulan bu güzellemeler için ailelere bir özrünüz olacak mı, empati yaptınız mı?” diye sormuştu.

‘Listede sizin de yakınlarınız olabilirdi’

Konuyla ilgili bir sonraki mesajında, hafriyat kamyonlarıyla beton mikserlerinin İstanbul’da karıştığı kazalar sonucunda ölenlerin listesini paylaşan Biçer, “Hafriyat kamyonu terörünü bir dizi figürü üzerinden önemsiz gösteren, aklayan Birol Güven, listede sizin de yakınınız olabilirdi” diyerek özür talebini yinelemişti.

Hafriyat kamyonu terörünü bir dizi figürü üzerinden önemsiz gösteren,aklayan @birolguven listede sizin de yakınınız olabilirdi.

Özür dileyin pic.twitter.com/FNvra1LR2h — Tur Yıldız Biçer (@turyildizbicer) 25 Temmuz 2017

‘Spor araba kazalarında ölenlerin de listesini alabilir miyiz?’

Güven, Biçer’in bu mesajına “Sayın vekilim sedan ya da spor araba kazalarında ölenlerin de listesini alabilir miyiz?” diye yanıt verince iki isim Twitter üzerinden tartışmaya başladı.

‘Mehmet Cengiz’e rahmet okutuyorsunuz’

CHP’li vekil “Verdiğiniz cevapla Mehmet Cengiz’e rahmet okutuyorsunuz. Az daha zorlasak ‘fıtrat’ diyeceksiniz, ha gayret” derken, Güven “Yasaklayacak mıyız bu araçları? Bu kazaları böyle mi önleyeceğiz?” diye sordu.

‘Doktor hata yapınca hastane mi kapatılıyor?’

Biçer, Güven’in bu sorusuna, “Bu kazaları kullandığınız dille meşrulaştıracak mıyız? ‘O alttan ısıtmalı, üstten soğutmalı evlerde oturmayı biliyorsunuz’ demek de ne demek?” sorularıyla karşılık verdi.

Bahsi geçen ifadeyle kazaların meşrulaştırılmadığını savunan ‘Çocuklar Duymasın’ın yapımcısı şunları yazdı: “Kazaları meşrulaştırmak neresinde bunun? Her konforun arkasında bir emek vardır. Benim meşrulaştırdığım ’emek’. Sizin öneriniz ne anlamadım. Doktor hata yapınca hastane mi kapatılıyor?”

‘Demode karakterinize özür diletin’

CHP’li vekil, Güven’in “Çözüm ne, ne diyelim dizide?” mesajı üzerine önerilerini şöyle sıraladı: “Demode karakterinize özür diletin. Yakınlarını kaybetmiş ailelerin acısına saygı duyun. Bir sefer fazla yapmak, üç kuruş daha az mazot yakmak için şehir içine girmesinler, rüşvetle iş yapmasınlar deyin. Kamyonla üzerinden geçmeyin.”

‘Basit bir aile muhabbeti’

Güven, tartışmanın ardından paylaştığı mesajlarda, söz konusu sahnede siyaset yapılmadığını öne sürdü: “O sahnede hiçbir siyasi argüman yok. Basit bir aile muhabbeti. Çocuklar Duymasın evinde her şey konuşulur ama ben siyaset yapmak istesem bunu şoför esnafı üzerinden yapmam. Çocuklar Duymasın bu ülkenin ortak paydasıdır. Kim ne anlam yüklerse yüklesin tarafsız bir dizidir.”