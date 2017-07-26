CHP’li vekilin iddiası: Meclis Başkanı Kahraman’a 5 milyon liralık makam aracı 

CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın 5 milyon lira değerinde makam aracı aldırdığını öne sürdü.

‘Gezen bir hastaneyle dolaşacak’

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Kahraman’ın yeni makam aracının bir ambulans gibi donatıldığını ifade eden Yarkadaş şunları söyledi: “İsmail Kahraman, Alman Mercedes Benz Maybach S 600 marka araç aldırdı. Arabanın içine, bir ambulansta olması gereken her şeyi koydurmuşlar. Kahraman, gezen bir hastaneyle dolaşacak. İşçilerin servisleri tasarruf tedbiriyle kaldırıldı. Taşeron işçiler, şimdi işe gidip gelmekte zorlanıyor. Meclis başkanı ise Alman marka araçla caka satmaya hazırlanıyor. Sözleşmeyi iptal edin ve aracı geri verin. Halkın parasını çarçur etmeyin.”

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Kahraman’a dört soru

CHP’li vekil, Kahraman’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede ise şu soruları yöneltti:

“1-Şahsınızın kullanmakta olduğu makam aracı sayısı kaçtır? Bu araçların marka ve model bilgileri nedir?

2-Şahsınızın makam aracı olarak kullanmış olduğu Mercedes S 350 marka bir araç var mıdır? Varsa bu aracın 2017 yılındaki bakım – arıza – yakıt giderleri nedir? Bu araç soru önergesi tarihi itibariyle serviste midir? Bu araç servisteyken şahsınıza başbakanlıktan Mercedes S600 marka zırhlı araç geçici olarak tahsis edilmiş midir?

3-Şahsınıza makam aracı olarak kullanmak üzere Mercedes Benz Maybach S600 araç alındığı doğru mudur? Aracın fiyatının yaklaşık 5 trilyon olduğu doğru mudur? Araç hangi bütçeden alınmıştır? Aracın ambulans özellikleri taşıyacak şekilde dekore edildiği doğru mudur?

4-Görevi biten TBMM başkanlarına koruma amaçlı verilen araçlar çerçevenizde şahsınıza Audi A8 Long zırhlı araç alınmış mıdır? Aracın fiyatının 1,5 milyon üzerinde olduğu doğru mudur? Bu aracı oğlunuzun makam aracı olarak kullandığı doğru mudur?”

‘Açıklama yapılacak bir durum yok’

Yarkadaş’ın bu iddiası hakkında Kanal D’ye konuşan Kahraman, ortada açıklama yapılacak bir durum olmadığını savundu.

‘Rutin hadiseler bunlar’

Meclis başkanı “Başbakanlığın verdiği bu tip makam araçları vardır. Böyle bir fiyat çok uçuk. Öyle bir fiyatı yok. Bu hususta açıklama gelecek. Gündem değiştirmek gibi bir haber olarak görüyorum. Rutin hadiseler bunlar” ifadelerini kullandı.