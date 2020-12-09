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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li vekilin iddiası: Çin aşısı Türkiye’ye geldi; AKP’lilere uygulanıyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Çin’den sipariş edilen ‘corona’ aşısının Türkiye’ye geldiğini ve 10 gündür el altından AKP’li siyasetçilere ve yakınlarına uygulanmaya başladığını iddia etti.

Fotoğraf: Reuters

Çinli Sinovac firmasının ürettiği aşıdan 50 milyon doz sipariş edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Aralık’ta bir bölümü Türkiye’ye teslim edilecek aşıların, üçüncü faz çalışmalarından ve Türkiye’deki denetimlerden çıkacak sonuçlara göre yıl bitmeden uygulanmaya başlayacağını duyurmuştu.

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Çin aşısının Türkiye’ye getirildiğini öne süren Emir, şu iddialarda bulundu: “Çin aşısı 10 gündür Türkiye’de. Aşıyı getiren firma da her zamanki gibi yine Keymen İlaç oldu. Aşı 10 gündür el altından AKP’li siyasilere, aile dostlarına, nüfuzlu kişilere ve tanıdıklara yapılmaya başlanmış bile. Günlerdir aşının nasıl geleceğini, sözleşmenin detaylarını, aşının fiyatını soruyorduk. Bakanlık da toplumu bilgilendiriyor gibi yapıp aslında hiçbir bilgi vermiyor ve süreci kapalı bir şekilde yürütmeye devam ediyordu. Şimdi, bakanlığın süreci neden kapalı bir şekilde götürdüğü ortaya çıkmış oldu.”

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